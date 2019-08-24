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美团董事长：中国城市人口正倾向于不做饭，美团外卖机会多

2019-8-24 14:17:05来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月24日消息 昨日，美团点评正式对外公布2019年Q2业绩：在该季度美团营收同比增长50.6%达227亿元；总交易金额同比增长28.7%至1592亿元，调整后利润为15亿元，实现首次盈利。同时随着美团业务规模的扩大也使得餐饮外卖毛利率逐步回升，美团二季度毛利总额同比增长179%至79亿元。整体发展势头迅猛，不过相比之下外界更关注的是美团能否保持这种积极的势头。

对此，美团董事长王兴则十分有信心。他表示，中国大概有8.6亿城市人口，每人每天吃三顿饭，每天就是25亿顿，美团只占据了其中不到2%的市场，未来还会继续增长。因为随着中国的人均可支配收入在不断上升，随之而来的便是对便利性的需求增加，会更倾向于不在家做饭。

王兴说："中国的外卖业务最近发展速度一直在加快，我们相信这个趋势会一直持续下去。”

给王星自信的自然也是白纸黑字的数据。据官方数据显示，美团餐饮外卖订单量去年为15亿笔，而今年则达到了21亿笔，同比增长了近35个百分点。成绩的确很是亮眼，至于后期占据美团营收“大头”的外卖业务能否继续支撑着王兴的信心就看即将到来的秋季乃至于冬季的营销数据了，毕竟如美团高管事后所讲，天气季节因素也的的确确影响着美团的整体收益，其能否保持积极的盈利势头仍有待验证。

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关键词：美团外卖王兴

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