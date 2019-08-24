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支付宝App采用华为方舟编译器几乎秒开？回应：并未采用

2019-8-24 14:24:44来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家8月24日消息 近日，知乎有个话题，称“支付宝在更新之后启动速度快了很多，有用户怀疑可能是用华为方舟编译器编译过的，所以变快了”，本着求真的思想，提问者想知道为什么支付宝变得这么快，是不是跟方舟编译器有关，对此，支付宝官方做出回应。

支付宝表示，最近看到了好多「华为方舟编译器」的帖子，华为好棒，加油。不过目前支付宝并未使用华为方舟编译器。知道你们老吐槽说支付宝启动慢，虽然能找出很多理由来解释，比如支付宝通常不会常驻后台，比如支付宝对安全更重视，启动时需要更仔细的检查等等。但慢确实体验不好，再多的理由也没用。

所以近几年，我们悄悄启动了一个「秒开」的大项目。这个事挺难的。虽然我们有很多用户是用iPhone，用华为，还有更多的用户在用各种安卓系统我们希望所有的用户，不管用什么手机，不管是不是常驻后台，都能更快的享受服务。这个难度可想而知。一直没有官宣，是因为我们觉得，虽然现在比以前快了不少，但还没有达到我们的预期，

我们希望能让更多的人在使用时能「WOW」一下：启动秒开」、「扫码秒扫」、「切换秒滑」……很开心已经有一些用户能直观感受到这种差别了。既然被问到了，还是说一下「秒开」背后的我们攻坚的技术，包括

  • 容器框架原生化

  • 虚拟机调优(profile-based compile)

  • 线程调度管控

  • 首页快照snapshot

  • 扫码混合对焦

  • GPU运算

最后支付宝还趁机打了波广告...

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关键词：支付宝华为方舟编译器

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