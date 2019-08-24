23年前的今天，微软IE浏览器正式成为Windows默认浏览器

IT之家8月24日消息 1996年8月24日，Internet Explorer作为浏览器被集成到Windows 95系统当中。今年也是IE浏览器诞生的第24个年头，Internet Explorer浏览器跟随一代经典系统Windows 95登上时代的舞台，因Win95系统的流行快速击败当然如日中天的Netscape。在2000年初，IE浏览器遇到了新的转折点和新对手：Mozilla Firefox浏览器，因为精简化和可定制迅速变得流行。

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谷歌在2008年自行推出了Chrome浏览器，微软被迫加快IE浏览器的更新迭代，但是相比竞争对手仍然不够快，后者平均每6周发布重要更新。随着谷歌Chrome浏览器和苹果Safari等替代品的崛起，Internet Explorer越来越不受用户和开发者的青睐，逐渐失去了网络浏览器市场越来越大的份额。Chrome于2016年取代IE成为全球最受欢迎的网络浏览器。

2015 年，微软推出 Windows 10 系统，而默认浏览器也从 IE 替换成了 Edge 浏览器。

对于笔者而言，IE浏览器最大的作用是什么？下载其它浏览器...

让我们来简单回顾下IE的成长历史——

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在1995年8月16日微软发布了Internet Explorer 1.0，作为Windows的重要组成部分，当时Internet Explorer 1.0作为Plus!增值包的一部分提供给Windows 95用户，价值49美元的Plus!还包含了各式各样的屏保、主题、游戏等。

▲IE1.0

那时人们还在使用拨号调制解调器以及拥有蹩脚分辨率的CRT显示屏。Internet Explorer 1.0仅有1MB大小，只有简单的上网功能，甚至都没有查看图像和动态内容的能力。

多年来微软为Internet Explorer付出了很大精力，尤其是在反垄断问题上。IE诞生于美国在线与Netscape主导的互联网时代，由此也引发了一场浏览器大战。

同年晚些时候微软发布Internet Explorer 2. 0，随后又在1996年推出Internet Explorer 3.0。Internet Explorer 3.0带来了漂亮的蓝色“e”Logo。另外，Internet Explorer 3.0还支持一些CSS，并且可在浏览器中显示图像。在Internet Explorer 4.0中微软正式引入Trident引擎，一直沿用到现在。由于Internet Explorer 4.0是与Windows 98捆绑在一起，因此很快获得了大量市场份额，最后直接导致了Netscape的消亡。

1999年，微软推出Internet Explorer 5.0，在2001年又随Windows XP推出了Internet Explorer 6.0。伴随XP，Internet Explorer 6服役了6年之久，直到现在还有人在坚持使用。2006年，Internet Explorer 7诞生，我们也首次在IE中看到了选项卡功能，它支持RSS以及防范网络钓鱼攻击，此时Mozilla Firefox才刚刚诞生。

▲IE6.0

2009年，微软发布Internet Explorer 8.0，与Mozilla Firefox和Google Chrome展开竞争。然而微软在欧洲却遭遇到浏览器捆绑调查，最终微软不得不在特定区域的系统中提供一个选择界面，让消费者决定在Win7中选择使用哪个浏览器。

▲IE8

2011年，Internet Explorer 9诞生，这是自Internet Explorer 2.0发布以来首个没有与操作系统捆绑在一起的浏览器，Win7用户可单独下载，但不支持XP。Internet Explorer 10于2012年完成，成为Win8的默认浏览器，也提供给Win7用户升级。

▲IE9

最后在2013年年末，微软发布了最后一个Internet Explorer版本，即Internet Explorer 11。时间总是在不经意间悄悄溜走，转眼到了2015年，Windows10也已正式发布，作为Win10默认浏览器，Edge开始登场，Trident引擎也升级为EdgeHTM。

▲IE11 & Edge浏览器

虽然IE11作为备用浏览器在Win10中继续保留，但微软的目标是让Edge取代IE。在互联网中服务长达20年之后，Internet Explorer将逐渐退役，但人们不会将其遗忘。