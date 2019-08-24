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苹果iPhone11全系配置曝光：电池容量增加，最高6GB RAM

2019-8-24 17:34:12来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家8月24日消息 今日，外媒theapplehub曝光了iPhone11的全系配置信息。

iPhone 11将采用6.1英寸1792×828分辨率LCD屏，326ppi，搭载A13处理器，配备4GB RAM与3110mAh电池，前置1200万像素摄像头，后置1200万像素双摄，支持Face ID，拥有64GB、256GB与512GB三种版本，售价749美元（约合人民币5312.5元）起。

iPhone 11 Pro 将采用5.8英寸2436×1125分辨率OLED屏， 458ppi，搭载A13处理器，配备6GB RAM与3190mAh电池，前置1200万像素摄像头，后置1200万像素三摄，支持Face ID，拥有128GB、256GB与512GB三种版本，售价999美元（约合人民币7085.7元）起。

iPhone 11 Pro Max将采用6.5英寸2688×1242分辨率OLED屏， 458ppi，搭载A13处理器，配备6GB RAM与3500mAh电池，前置1200万像素摄像头，后置1200万像素三摄，支持Face ID，拥有128GB、256GB与512GB三种版本，售价1099美元（约合人民币7795元）起。

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关键词：苹果iPhone 11

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