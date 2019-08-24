12期免息+200元复购补贴，vivo iQOO Pro手机京东3498元

IT之家8月24日消息 vivo iQOO Pro现于京东购买可享受12期免息，领赠200元复购补贴，8G+128G标准版售价3198元，另有12G+128G高配版售价3498元：点此购买。

外观层面，4曲面玻璃，边缘加入了光轨灯带，背面正中央的印字也用了赛车赛道的样式。搭载一块6.41英寸 Super AMOLED屏幕，标配屏幕指纹，屏占比为91.7%。采用侧边分布式天线技术，支持5G+4G双卡双待，并且用了双层双nano SIM卡槽，有效减少了卡托占用的空间。此外iQOO Pro还支持双Wi-FI技术，可以同时连接2.4GHz网络和5GHz网络，双频网络速度叠加使用，号称网速可提升到原来的190%。

作为性能型旗舰，iQOO Pro的长板是处理器性能释放、散热、网络和处理速度等，其设计理念更接近游戏手机。第二代的iQOO旗舰继续搭载4500mAh大电池，以及44W超快闪充功能。号称17分钟可充到50%，30分钟充到80%，50分钟便可100充满。除骁龙855 Plus以外，全系配备了UFS 3.0存储，RAM可选最大12GB容量。

散热方面加入了超导碳纤维液冷散热技术，另外还有更大面积的液冷均热板和多层石墨散热片加持。iQOO Pro中框右侧有两颗压感按键，为游戏专门设计，在横屏模式下可以作为扳机键使用。让人欣慰的是，iQOO Pro也保留了3.5cm接口，并内置了AK4377A独立DAC，经过Hi-Res小金标认证，并且标配iQOO定制耳机，总算保留了一些vivo的Hi-Fi血统。

这款机型采用的后置三摄系统，4800万像素主摄之侧，是一颗广角镜头和一颗最近对焦距离2.5cm的微距镜头。有意思的是，在软件方面iQOO Pro加入了人像构图功能。

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