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首批“吃螃蟹”：华为 Mate 20 X 5G版明日10:08再次开售

2019-8-24 18:04:48来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家8月24日消息 华为 Mate 20 X 智能手机 8GB+256GB 5G版将于明天（8月25日）10:08再次开售，有需求的小伙伴不要错过：点此购买

全球首支搭载双7nm 5G终端芯片模组机型，首个商用支持SA/NSA 5G双模，荣获全球首张GCF（全球认证论坛）5G能力认证证书；全面支持三大运营商5G频段。

华为Mate20 X 5G版采用7.2寸AMOLED水滴屏屏，分辨率2244x1080，支持DCI-P3色域，背壳则是使用玻璃材质，并在表面通过黄光刻蚀工艺雕刻出星星点点纹理。边框则是采用铝合金材质，搭载USB-C数据接口，双扬声器，卡托为SIM卡，华为NM扩展卡3选2设计。整机三围174.6×85.4×8.15mm，重232g。

配置上，采用了7nm麒麟980处理器，GPU为Mali-G76。电池容量5000mAh，支持5V4.5A快充。

相机部分则是与Mate20 Pro相同，采用更为4000 万像素广角镜头（f/1.8光圈、等效焦距 27mm）+ 2000 万像素超广角镜头（f/2.2 光圈、等效焦距 16mm）+800 万像素 3 倍光学变焦镜头（f/2.4 光圈、焦距 80mm）；Mate 20 系列搭载全新矩阵多焦影像系统，可在等效焦距 16mm-270mm 的范围内切换自如，同时拥有 Super HDR 以对抗逆光拍摄环境。

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