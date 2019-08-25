《蜘蛛侠》确认退出MCU，荷兰弟：我会继续扮演蜘蛛侠

IT之家8月25日消息 在近日举办的D23 Expo的一次采访活动中，“荷兰弟”汤姆·霍兰德和凯文·费奇确认了《蜘蛛侠》将离开漫威电影宇宙的消息。

在采访中荷兰弟表示：“我们已经制作了五部精彩的电影。这是令人惊喜的五年，给我留下了一辈子都难忘的回忆。谁知道未来会如何呢？”随后他补充说道：“我所能知晓的就是：我会继续扮演蜘蛛侠，继续这段美好时光。不论我们如何选择，这都会是非常有趣的事。”

随后凯文·费奇则表示“为蜘蛛侠的存在而感到感激和快乐”。

他表示：“我们能够在MCU下制作五部蜘蛛侠电影：两部蜘蛛侠独立电影以及三部《复联》电影。这是个我从未想过能够实现的梦想。不过这也从来不是一件能一直继续做下去的事。我们明白：我们能够做这件事的时间是有限的，我们在有限的时间里为观众们呈现了我们想要讲述的故事，我将会永远对此心怀感激。”

早前据HollywoodReporter报道，一位索尼影视的发言人确认漫威总裁Kevin Feige未来将不再参与制作《蜘蛛侠》电影：“决定终止合约的是迪士尼，我们对此感到失望，因为迪士尼非要将合约改成收益对半分，而索尼则坚决维持原来定下的迪士尼只拿5%收益的合约。”但同时他也表示会尊重漫威的决定并感谢凯文·费奇此前对《蜘蛛侠》电影的帮助。