联想推出一体式可折叠显示器：4.4mm厚，Type-C连接

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IT之家8月25日消息 近日，联想推出了一款一体式可折叠显示器 M14，14英寸1080p分辨率，Type-C连接，售价1799元。
联想M14便携显示器重量为0.57千克，厚度为4.4mm，采用Type-C连接。
面板参数如下：
亮度：300nit
屏幕比例：16:9
面板类型：IPS技术
响应时间：4ms
最佳分辨率：1920×1080
对比度：700:1
色数：16.7M
刷新率：60
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