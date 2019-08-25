内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

联想推出一体式可折叠显示器：4.4mm厚，Type-C连接

2019-8-25 12:09:11来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家8月25日消息 近日，联想推出了一款一体式可折叠显示器 M14，14英寸1080p分辨率，Type-C连接，售价1799元。

联想M14便携显示器重量为0.57千克，厚度为4.4mm，采用Type-C连接。

面板参数如下：

亮度：300nit

屏幕比例：16:9

面板类型：IPS技术

响应时间：4ms

最佳分辨率：1920×1080

对比度：700:1

色数：16.7M

刷新率：60

购买链接：点此购买

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：联想显示器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有