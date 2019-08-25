外媒：诺基亚两款新“功能机”价格曝光

IT之家8月25日消息 据外媒报道，诺基亚两款新“功能机”诺基亚110（2019）和诺基亚2720（2019）的价格曝光。

▲via Nokiapoweruser丨老款诺基亚2720

据Nokiapoweruser报道，最近一段时间，有很多关于诺基亚110（2019）和诺基亚2720（2019）的消息，Nokiapoweruser表示可以确认这些消息大多是正确的，我们刚从分销商数据库获得有关诺基亚110（2019）和诺基亚2720（2019）的实际价格信息。

据了解，诺基亚110（2019）也就是型号“TA-1192”的定价为31.35欧元（约合人民币247元），而诺基亚2720（2019）也就是型号“TA-1175”的定价为116.20欧元（约合人民币918元）。信息表明诺基亚110（2019）有蓝色版本，诺基亚2720（2019）有黑色和灰色版本。

最近，诺基亚这两款“功能机”在一些国家通过了认证；此前，HMD宣布将于9月5日在柏林举办一场活动，届时肯定会发布一些新的手机/智能手机产品。Nokiapoweruser预计诺基亚110（2019）和诺基亚2720（2019）将会在活动上正式亮相。