福布斯：华为离不开与谷歌的合作，除非它想离开西方市场

IT之家8月25日消息 福布斯发表评论称，华为离不开与谷歌的合作，除非他们想离开西方市场。

报道称，客观来讲，华为正在开发自己的操作系统，该系统将与谷歌竞争。但专家表示，成功的机会并不大。高级研究分析师兼经济学家Tany Bauman Banyan Hill Publishing就表达了自己的这种观点。

他表示，“华为是一家电子制造商，它刚刚开始开发一种替代谷歌Android和苹果iOS的移动操作系统。”但另一方面，谷歌是一家庞大的科技公司，在许多不同领域都有涉猎。谷歌在网络搜索领域的垄断地位为它带来了巨大的收益，它在云计算领域也扮演着重要的角色。这些都使得谷歌有了许多不同的收入来源，以帮助其在与华为的竞争中发挥作用。”

Bauman称，在中国的帮助下，华为仍可以在国内市场建立强大优势。在中国，华为可以凭借其强大技术支持和资金积累，最终在贸易战结束之后形成对抗谷歌的能力。他指出，“但这是假设，（这样做的话）华为基本上会把西方市场拱手让给谷歌和苹果，（只能）专注于国内市场和亚非低收入市场。”

金融市场平台Investing.com的分析师Clement Thibault对此说法表示赞同。他表示，“只要华为还在西方国家的市场做生意，那么它就很难与谷歌这样的企业展开真正的竞争”、“它能占领亚洲市场吗？”当然可以！然而，鉴于美国政府一直在积极的限制华为进入美国市场，只要华为被怀疑与中国政府有合作，那么其他大型企业就不太可能与之合作。华为要想在西方国家的市场与谷歌竞争，就需要强大的合作伙伴。”

总的来说就是，华为要么继续与谷歌合作，使用谷歌的服务及Android操作系统，要么就“忘记”西方市场。