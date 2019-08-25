嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”月球车再度“苏醒”

IT之家8月25日消息 近日中国探月工程官微发布消息称，沉寂许久的嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”巡视器再度通过月夜低温考验，分别于8月25日8时10分和24日8时42分自主唤醒，进入第九月昼。

后续，着陆器搭载载荷月表中子及辐射剂量探测仪、低频射电频谱仪，巡视器搭载载荷全景相机、测月雷达、红外成像光谱仪、中性原子探测仪等在本个月昼期间将陆续开机，继续开展科学探测任务，获取包括月表形貌、物质组成和浅表层结构等月球科学数据。

月球环境与地球不同，一个月夜相当于地球上的14多天。同时在月夜的条件下最低温度可达零下180摄氏度。因而为了保护设备免受低温损害以及长期无光照的问题，科研团队将嫦娥四号探测器月面模式分为月昼工作模式和月夜休眠模式，“劳逸结合”。而月球车的自主唤醒其实非常考验设备的可靠性。

2019年1月3日10时26分,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5 度附近的预选着陆区，并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图。此次任务实现了人类探测器首次月背软着陆、首次月背与地球的中继通信；同年1月11日，嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器完成两器互拍，标志着嫦娥四号任务圆满成功。