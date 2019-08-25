华为徐直军：华为芯片之所以发展很快，是因为不缺钱、决策简单

IT之家8月25日消息 据澎湃新闻消息，华为轮值董事长徐直军在本周五接受记者采访时表示，这几年华为的芯片之所以能够发展很快，是因为“不缺钱，决策简单”。

徐直军称，芯片这么大的投资，要是决策流程很复杂的企业，没有一年也需要半年。“我们不是一家上市公司，我们钱挣多了，还要写检讨，说明战略投入不够。”徐直军还表示，华为达芬奇架构和AI芯片立项都不是自上而下的，而是自下而上的。

据了解，8月23日，华为正式发布AI处理器Ascend 910（昇腾910），同时推出全场景AI计算框架MindSpore。据华为轮值董事长徐直军介绍，昇腾910有两大亮点：

一，它是当前全球算力最强、训练速度最快的AI芯片：其算力是国际顶尖AI芯片的2倍，相当50个当前最新最强的CPU；其训练速度，也比当前最新最强的芯片提升了50%-100%。 二、与之配套的新一代AI开源计算框架MindSpore如虎添翼：它创新编程范式，AI科学家和工程师更易使用，便于开放式创新；该计算框架可满足终端、边缘计算、云全场景需求，能更好保护数据隐私；可开源，形成广阔应用生态。同时，它与此次发布的AI芯片搭配性能最佳，最大化利用芯片算力。

此外，在谈及美国再次对华为的临时许可延期了90天时，徐直军表示90天的延期对华为没有价值，“华为员工已经习惯了在实体清单下工作和生活，我们认识到和准备好在继续这种环境下工作和生活的准备。”