内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

2019《Dota 2》OG 3-1击败Liquid最终夺冠，“双冠王”实至名归

2019-8-25 21:07:42来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月25日消息 2019 DOTA2国际邀请赛总决赛最终是OG战队以3:1的成绩击败Liquid战队成功取得TI历史上的两连冠！对此DOTA 2中国官微也第一时间向获胜的OG战队致以祝贺。

微博原文：

世界之巅，不朽一战。

OG战队以卫冕冠军的身份，再次举起了DOTA2国际邀请赛的冠军之神盾。

ana、Topson、7ckngMad、JerAx、N0tail

OG战队以原班人马，再战一年。从TI冠军到另一个TI冠军，他们再一次创造了新的历史。

梦想的闪光在他们举起冠军时愈加辉煌璀璨，这是属于OG的时代。

同样感谢Team Liquid在TI9决赛中的精彩表现，他们由败者组第一轮杀入总决赛，以必胜之心，连斩六名强敌，他们展现出了什么是DOTA2的永不放弃。

纵观整场比赛，OG在比赛刚开始的时候落后于Liquid1分；后期OG则选择了全能骑士配合双冲脸灰烬之灵和齐天大圣，从对线期开始始终将进攻节奏掌握在自己手中，没有给Liquid团控发挥的机会，拿下了第二局，人头比11:40。这一句也是直接追平了两队的分数；而在第三局比赛中OG再次点出帕格纳以克制Liquid的双物理核心，并取得了很好的效果，三路优势滚雪球拿下比赛，基本已经锁定胜局。

image.png

最终OG战队以3-1的比分夺得2019 DOTA2国际邀请赛冠军，实现双冠梦想，在这里再次恭喜OG战队！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Dota 2OG

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有