4G网速遭降低？中国移动电信4G网速低于全国平均值

IT之家8月26日消息 据北京日报报道，8月25日获悉，宽带发展联盟发布了二季度《中国宽带速率状况报告》，显示当期我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到每秒23.58Mbit/s，同比提高了16.6%。

在4G网络下载速率方面，三大运营商中，中国联通的4G网络用户下载速率最高为每秒24.86Mbit/s，移动居其次是每秒23.46Mbit/s，电信则是每秒23.23Mbit/s。值得注意的是，移动和电信的用户下载速率确实均低于每秒23.58Mbit/s的全国平均值。

从各省市来看，上海、北京、天津、山东、江苏的4G网络用户下载速率排在全国省级行政区前五位。如果分区域看，东部地区的4G用户平均下载速率最高是每秒24.4Mbit/s，中部地区紧随其后是每秒23.47Mbit/s，西部地区则是每秒22.88Mbit/s。

报告也显示，二季度我国固定宽带网络平均下载速率达到每秒35.46Mbit/s，同比每秒提升了14.15Mbit/s。

截至2019年第二季度，全国4G用户占比达到77.6%，位居全球先进行列，为宽带网速提升奠定了网络基础。

8月23日三大运营商同步发布声明，均明确表态从未收到工信部有关降低或限制4G网络速率的要求，自身也未对4G网络进行降速。对于一些用户感觉4G网速降低的原因，三大运用商表示，随着提速降费工作的开展，各种优惠的大流量资费套餐纷纷推出，户均流量持续快速增长，出现了流量爆发式的增长。在部分人流较大、上网人群集中的地区，上网高峰时段可能存在因同时上网客户数过多，最终出现了4G网络暂时性体验速率下降的情况，也可能会造成部分用户的连接不畅。