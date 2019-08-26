粉丝帮大V刷单事件：GOGO商城高管被带走调查

IT之家8月26日消息 据此前报道，有大量网友反映，他们作为哔哩哔哩视频平台上自媒体博主“爱玩客”的粉丝，出于对博主的支持和信任，在其推广的“GOGO商城”中下单购买了电子产品，但是迟迟没有收到商品。据悉，共有几百位消费者下单，涉及金额高达上千万。

8月23日晚间，自媒体博主“爱玩客”发布《关于“GOGO商城事件”进展的说明》。其中透露，“爱玩客”已从GOGO商城负责人曾磊处了解到，目前未发货、未退款金额超过1000万元。“爱玩客”将向司法部门起诉曾磊及其关联公司“沈阳博聚创思传媒有限公司”。

据北京青年报报道，目前，GOGO商城高管、“爱玩客”投资人之一李岩婷已被沈阳经侦带走调查。B站也表示，该账号及关联账号“玩客辣评”发布疑似不实内容，存在较大争议和风险，已给予这两个账号封禁的处理，等待有关部门进一步调查结果。

律师表示，GOGO商城如果其明知没有相关电子产品可供发货，仍然进行虚假宣传，接受消费者下单及货款，则涉嫌构成欺诈。

另据央广网报道，“沈阳博聚创思传媒有限公司”的监事李岩婷是“爱玩客（北京）科技有限公司”的股东，而且消费者在“GOGO商城”刷单活动获得佣金的付款方也正是李岩婷。

对于“爱玩客”和“GOGO商城”之间的关系，“爱玩客”的另一位相关负责人葛振宇告诉记者，“爱玩客”初创时期，由于没有盈利途径，便和有淘宝运营经验的曾磊一起做“爱玩客”的内容电商，曾磊的股份由他妻子李岩婷来代持，后来经营不善曾磊退出转而创业，“爱玩客（北京）科技有限公司”也就黄了，成了一家空壳公司。此次发布推广信息的公众号（爱玩客iVankr）主体公司是“北京玩客互动电子商务有限公司”，和曾磊、李岩婷并没有利益关系。葛振宇表示：“到2017年年底的时候，电商这块的业务没有达到我们盈利的预期，就相当于‘爱玩客’整个营收状况不好，曾磊就退出了，回沈阳创业去了。创业之后‘爱玩客’的资产就到手机之家来了，实际上‘爱玩客’就成了一家空壳公司，你也可以看到我们微信公众号的主体是‘北京玩客互动电子商务有限公司’。”

葛振宇称，“GOGO商城”是曾磊的创业项目，由于此前共过事加上又是朋友，就免费帮曾磊的“GOGO商城”做了推广，也没签什么合同。“其实对我们自媒体来说就相当于发一个厂商稿。这个事情出现之后，我们第一时间先去咨询了律师，但是我们没有想到事情这么严重。”