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30万的耳机是个什么样子，我们去现场来了次体验

2019-8-26 10:00:02来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

8月23日-25日，第二十六届北京国际音乐音响展在北京金茂威斯汀大饭店举行，HIFIMAN头领科技出席本次展会，展出了包括售价高达30万人民币的SHANGRI-LA静电耳机系统在内的多款耳机、播放器产品。

售价极为高昂的静电耳机SHANGRI-LA

售价30万元的SHANGRI-LA静电耳机无疑是当日展会的主角，我们在现场进行了简单的试听，也与现场不少前来试听的发烧友进行了交流，这款在发烧友圈子里被称为“大香”的产品给笔者的第一印象是自然、宽松，歌曲里的人声部分明亮而富有感情，人声背后的声场巨大且器乐分离度很好；现场不少发烧友也表示这是一款令人印象深刻的产品。SHANGRI-LA静电耳机系统包括主机及耳机本体，根据厂商的介绍，SHANGRI-LA的发声单元采用了纳米科技振膜技术，其系统搭载了定制的电子管放大器，可以达到7Hz-120kHz的频率响应范围。

现场展出的多款平板振膜耳机

当然，一款售价30万的产品注定不是大多数玩家的玩物，在现场我们也看到不少更接近大众发烧级的产品，包括采用了R2R DAC芯片的R2R2000播放器、支持包括华为最新HWA技术在内多种高清无损蓝牙协议的ANANDA-BT无线耳机等；除了这些，现场还展出了售价千元级别的真无线耳机TWS600，据官方介绍，该耳机使用了与旗下有线耳机类似的拓扑振膜技术，支持蓝牙5.0标准，可实现耳机5.5小时、配合充电盒38.5小时的续航成绩。

现场发烧友试听

在苹果推出AirPods之后，越来越多的人选择用无线耳机欣赏音乐，而无线的风潮正在向准发烧级甚至是发烧级市场吹，我们在现场看到了不少以无线发烧音频为卖点的耳机及播放器产品，HIFIMAN品牌创始人边仿也告诉我们，以往发烧友享受音乐的时间可能是极为有限的，而用户使用无线音频类产品的场景和时间相较于传统发烧用户大大拓展，作为一家相对较为小众的发烧级HiFi厂商，他们也希望通过抓住无线蓝牙音频这一风潮拓展自己的用户群。

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关键词：HIFIMAN

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