《看娱乐》涉侵害《爱奇艺早班机》节目著作权，一审被判赔100万余元

IT之家8月26日消息 北京海淀法院发布案件快报，近日，海淀法院对原告北京爱奇艺科技有限公司（下称爱奇艺公司）诉被告华数传媒网络有限公司（下称华数公司）侵害著作权及不正当竞争纠纷一案作出一审判决，判令华数公司刊登声明消除影响，并赔偿爱奇艺公司经济损失及合理开支100万余元。

原告爱奇艺公司向法院提起诉讼，称其系娱乐评论品牌节目《爱奇艺早班机》（下称《早》节目）的制作人和著作权人。《早》节目自2013年4月开播至今，形成了较大的影响力及知名度。华数公司在其出品的99期《看娱乐》节目（下称《看》节目）分别使用了99期《早》节目中的部分栏目内容，并将爱奇艺公司的水印、标题等予以遮盖及修改，通过“华数TV”进行传播，上述行为侵害了爱奇艺公司的合法权益。

庭审过程中，华数公司否认侵权，称《早》节目非爱奇艺公司原创，其使用的大量节目元素如图片、视频等均来源于第三方网站。《看》节目系华数公司独立创作，享有独立著作权，两节目名称、时长、编排等均不相同，且为免费播放，未添加广告，用户量及播放量小，华数公司未因此获利，爱奇艺公司主张的赔偿数额过高，故不同意爱奇艺公司的诉讼请求。

法院经审理后认为，《早》节目属于娱乐性质的综艺报道节目，每期节目包含“这不是头条”“猛料猛料”等多个栏目内容，系以类似摄制电影的方法创作的作品。本案中，99期《看》节目“大咖抢头条”栏目中使用了《早》节目“这不是头条”或“猛料猛料”栏目中的完整内容，虽然栏目时长较短，但均完整的报道了相关娱乐事件，形成了完整的独创性表达，可作为作品单独予以保护。至于华数公司的抗辩，法院认为，作为娱乐报道类节目,《早》节目中使用相关的第三方素材不可避免，鉴于《早》节目中有爱奇艺公司原创内容，且节目内容的选择和编排体现了独创性，将《早》节目中的具体涉案栏目内容认定为具有独创性的作品进行保护并无不妥。综上，法院认定华数公司系未经许可，在其运营的“华数TV”安卓手机客户端中提供99期《看》节目的在线播放服务，且遮挡了《早》节目视频画面右下角的“爱奇艺”水印信息，隐去了爱奇艺公司的署名，并修改了栏目名称和部分栏目标题，上述行为构成对爱奇艺公司署名权、修改权及信息网络传播权的侵害，应承担相应的侵权责任，法院据此作出判决。本案目前正在上诉期内。

【法官释法】：

著作权法所称作品，是指文字、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。独创性是作品的法定要件之一。娱乐播报类综艺节目，均是以报道最新最火的娱乐新闻为主要内容，采用播报视频、图片的形式报道相关娱乐内容，并配有音效、画面特效及解说、旁白、字幕等与报道内容对应，虽然节目中的部分素材元素可能来源于第三方，但节目制作者对于节目的整体创作及选择、编排可具有独创性。未经许可将他人制作的具有独创性的节目内容用到自己的节目中，应视为侵权。