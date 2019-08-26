OPPO Reno2来了，9月10日正式发布

IT之家8月26日消息 今天上午，OPPO宣布OPPO Reno2将于9月10日上午10点在上海发布，官方打出的口号是“Catch fun, Have fun！”，另外OPPO无线降噪耳机也将同时发布。

8月份，OPPO正式官宣新机Reno2，当时官方暗示了新机的多个新功能，比如微距拍摄功能、散热技术以及夜景拍摄功能。

此前OPPO Reno 2新机已经入网工信部，照片显示该机后置垂直排列四摄，闪光灯位于摄像头右侧，后置四摄支持20倍变焦。正面为无刘海全面屏，此前OPPO印度官方账号放出图片还显示，OPPO Reno 2将延续一代产品的设计采用升降式摄像头模块，额头及侧边框看起来更加的细窄。

据悉，OPPO Reno 2竖排后置四摄方案为：一枚4800万像素主传感器+一枚支持2倍光学变焦的1300万像素的长焦传感器+一枚800万像素广角传感器以及一枚200万像素的景深传感器。OPPO副总裁沈义人放出了该机的防抖效果展示视频，视频显示该机防抖功能非常强大。

综合此前曝光信息，OPPO Reno 2将搭载高通骁龙730G处理器，配备支持超暗模式（Ultra Dark）和焦外成像模式（Bokeh Mode）的专用NPU。内置4000mAh电池，支持8GB RAM和256GB机身存储，配备USB Type-C接口，将支持20W VOOC 3.0闪充。屏幕方面，OPPO Reno 2采用6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，宽高比为20:9，搭载第三代屏下光学指纹传感器。