马化腾：实体产业的竞争不再是单打独斗

IT之家8月26日消息 腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在重庆智博会演讲时表示，目前产业竞争的主赛场正在由“单打”PK逐渐变为“双打”比赛。实体产业的竞争不再是单打独斗，各个实体产业正在与信息产业结合，形成新搭档来参与竞争。

马化腾认为，工信部很早就提出的“两化融合”具有重要的战略意义，产业互联网正是“两化融合”的重要载体和突破口。

马化腾举例称，汽车产业正在面对百年未有的大变局。5G技术的应用、人工智能的落地、新能源的替代、智慧城市的治理等，正在推动跨界协作，特别是信息产业与汽车产业的融合创新，构建了新的车联网生态。

过去一年，国际贸易摩擦增加了全球经济和产业发展的阻力，但也激发起中国经济的韧劲和数字产业的潜力。马化腾认为，过去几十年，中国经济和产业的高速发展主要得益于外延式拓展，未来几十年，中国要实现高质量发展必须发挥出创新潜力。面对经济转型和产业升级，我们需要不断激发创新潜力，打造更多的“拳头产品”。

以下为马化腾演讲全文：



各位领导、各位嘉宾和媒体朋友，大家上午好！

非常荣幸再次来到重庆智博会！刚才首长宣读贺信，以及几位领导、外宾和专家的发言，让我更加感到我们在产业一线奋斗的责任和使命。这次来到重庆，我发现智博会像互联网产品一样在快速迭代。跟去年相比，今年智博会的重量级国际嘉宾越来越多，技术产品更为前沿，还新增了5G等场景体验。技术创新的浪潮，正推动山水之城重庆迈向“数字产业化、产业数字化”的蓝海。

过去一年，腾讯在重庆的项目也在快速推进：第一，我们的西南新总部大厦昨天正式投入使用，未来可容纳三千名员工；第二，今天中午，腾讯和重庆长安汽车还将联合发布阶段性的重要成果；第三，腾讯的西部云计算数据中心，投资将超过百亿元人民币，正在加紧进行二期建设。第四，“一部手机游武隆”小程序，今天也正式上线了；接下来我们还将帮助南川区打造智慧旅游平台；探索利用数字技术和内容平台，把大足石刻等宝贵的文化遗产，打造成文化IP。

短短一年，重庆的变化令人振奋。我们看到，新动能正在快速集聚，推动经济社会迈向高质量发展。智博会展现着重庆的转型升级，也反映了中国发展的一个侧面。过去一年，国际贸易摩擦增加了全球经济和产业发展的阻力，也激发起中国经济的韧劲和数字产业的潜力。在这样的形势下，我们如何应对新一轮科技与产业革命？我想从行业一线从业者的角度，跟大家分享自己的一些看法。

首先，产业竞争的主赛场正在由过去的“单打”PK逐渐变为“双打”比赛。过去，商业竞争往往是围绕垂直细分产业的单打独斗。今天，当信息化这个最大的变量，开始融入各行各业，产业竞争的方式正在发生改变：垂直纵深的各个实体产业，与横向延伸的信息产业相结合，形成纵横交错的新搭档。产业竞争，已经演变为“双打”比赛。

工信部很早就提出的“两化融合”具有重要的战略意义。我们认为，产业互联网正是“两化融合”的重要载体和突破口。例如，汽车产业正在面对百年未有的大变局。5G技术的应用、人工智能的落地、新能源的替代、智慧城市的治理等，正在推动跨界协作，特别是信息产业与汽车产业的融合创新，构建了新的车联网生态。

过去一年，腾讯和重庆长安汽车不断磨合，正在成为发展智能网联汽车的一对好搭档。我们不但要实现“人-车-店-厂”之间的智慧连接，还要推动整个汽车产业链，进行智能网联化升级；同时我们合资成立“梧桐车联”合资公司，推出了搭载腾讯生态服务能力的车联网操作系统，并开放给各大汽车厂商使用。今天中午，我们会与长安一起，在即将发布的新车上展示全新的语音交互的微信车载版。昨天下午，在这个展区，我们为刘鹤副总理首次公开示范了用微信车载版进行全语音功能交互的体验。

第二，面对经济转型和产业升级，我们需要不断激发创新潜力，打造更多的“拳头产品”。过去几十年，中国经济和产业的高速发展，主要得益于外延式拓展。未来几十年，中国要实现高质量发展，必须发挥出我们的创新潜力。今天的中国产业界，需要更多拼搏精神。只有最大限度地发挥创新潜力，我们才能把“挑战”变成“机遇”。

去年，腾讯进行新一轮的战略升级，提出“扎根消费互联网，拥抱产业互联网”。我们同时进行了组织变革，希望团队能够适应外界环境的变化和挑战，激发创新潜能。过去一年，我们接受了很多前所未有的任务和挑战。例如，腾讯深度参与的“数字政府”建设，凭借挑灯夜战的韧劲，我们逐步摸索出了“大平台、小前端、富生态”的集约化建设。今年，腾讯进一步提出了"WeCity未来城市"的建设构想，希望把“数字政务”、“城市治理”、“城市决策”和“产业互联”构建成一个完整的智慧解决方案。

第三，攀登科技和产业的“珠峰”，往往要依赖“科技共同体”和“全球产业生态”。正如5G并不是一项单一技术，而是一系列技术创新，需要“联合登山队”来征服。今天，没有哪个国家完全拥有全球新一轮科技和产业革命所需的全部资源、技术和能力。产业割裂和技术脱钩将会损害整个人类的长远利益。由此，我们更加清楚地看到中国全面深化改革开放的战略定力和远见。

腾讯希望在科研领域投入更多力量，把“科技向善”纳入公司新的使命与愿景。我们将通过内外部开放源代码等方式，积极参与“全球科技共同体”的共建。

在重庆这片新兴的科技热土上，我们感到有种“时不我待、敢想敢拼”的精神。面对经济转型和产业升级，这正是我们所需要的拼搏氛围与创新环境。腾讯的西南总部将在这里深深扎根，与重庆共同成长，一定会“为经济赋能，为生活添彩”，助力重庆的“山水更有颜值，文化更有气质，产业更有价值”。

最后，预祝本次智博会圆满成功！谢谢大家！