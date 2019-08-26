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雷军：小米三年前就开始预研5G

2019-8-26 12:30:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月26日消息 8月26日，2019智博会大数据智能化高峰会上，雷军称小米三年前就开始预研5G技术和手机，预计九月在国内发布第二款5G手机。过去三年智能手机市场逐年下降，5G将给智能手机行业注入新活力。AI+IoT+5G是下一代的超级互联网，小米将竭尽全力。

雷军表示，小米今年年初把AIOT列为了跟手机同等重要的战略，并启动了手机和AIOT的双引擎战略，承诺在未来五年时间里投入100亿人民币在AIOT领域。关于AIOT业务表现，雷军介绍称，小米的AIOT领域除了手机作为核心引擎以外，还有电视、笔记本、智能音箱、路由器和及其丰富的智能硬件生态链。这块业务上半年的收入达到270亿元，同比增长49%。

其他业务上，雷军表示，小米两年前组成了小米产业基金，深入地参与了制造业。在过去两年里，小米投资了12家智能制造和半导体芯片产业，在过去的两个月已经有3家在科创板上市。

雷军近期在多个场合提到了5G，在8月22日的庆祝中华人民共和国成立70周年系列论坛上，雷军就表示5G对智能手机企业来说是一次重大的机遇，所以在3年前小米就开始准备各种5G技术的预研。现在5G才刚刚开始拉开序幕，明年第二季度开始5G网络的铺设和5G终端普及就将大规模的到来了。

“未来一年里，5G将给通信、移动互联网、物联网领域带来翻天覆地的变化。对小米来说，要积极拥抱这个变化，加大技术投入，尤其重要的是把5G手机的技术成熟度以及成本控制做好。”雷军说。

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关键词：雷军小米5G

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