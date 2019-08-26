从中国电信身上我们能学到什么

C114讯8月26日消息 三大运营商都公布了上半年的财报。在行业整体不够景气的情况下，中国电信却独领风骚，取得了全面的正增长。逆势取得如此骄人的成绩，我们必须承认中国电信着实不简单。除了羡慕嫉妒恨之外，对大家来说更实际的应该从中国电信身上学点什么。

一、持续狠抓4G用户渗透率提升

虽然5G已经发牌，但是5G离真正走进千家万户还有相当遥远。持续提升4G用户渗透率，仍然是运营商最现实的选择。在渗透率提升方面，中国电信一直走在行业最前列，而且长期保持了与第二位的较大差距。

从上面的两个表格中，我们可惜清晰的看出，虽然中国联通4G用户渗透率提升最快，但是其基础较低，因此经过六个月的发展之后仍然是行业最低的，但是已经极大地缩小了与友商的差距。

4G用户渗透率早已是行业最高的中国电信，在较高基础值之上保持了较高的增速，而且其增速还超过了中国移动。经过2019年上半年的发展，中国电信不但保持了行业第一，而且还拉开了与中国移动的差距。

上半年的财报显示，中国电信经营收入达到1905亿元，通信服务业务收入为1826亿元，同比增长2.8%。其中，移动服务收入达到882亿元，同比增长5.6%。这其中4G用户渗透率的持续提升发挥了多少作用，大家可以探讨。

二、谨慎提升4G用户DOU

中国电信的财报显示，其手机上网总流量实现翻番，4G用户月均DOU达到7.3GB，手机上网收入同比增长11.5%。中国联通的财报显示，手机上网总流量增长62%，手机用户月户均数据流量达到约7GB。中国移动公开的数据显示，其4G客户DOU达7.1GB，同比增长132.5%。

公开途径查到的数据口径虽有不同，但是我们仍然可以从中窥视端倪。中国电信和中国移动的4G用户DOU分别为7.3GB和7.1GB。中国联通的手机上网用户（3G+4G）DOU为7GB。考虑到中国联通大量的3G用户，很显然，其4G用户DOU是行业内最高的。

因为中国联通的4G用户DOU长期以来都是行业内最高的，所以，这里仅以中国移动为例，分析中国电信的持续推高4G用户DOU的事实。

中国电信和中国移动的4G用户DOU分别从年初的5.5GB和4.3GB增长到7.3GB和7.1GB，变动值分别为1.8GB和2.8GB。相对来说，中国移动的增幅更大。

在持续的提速降费压力和越来越激烈的行业内外竞争逼迫下，流量单价越来越低，此时一味做大用户DOU的意义或许并没有实现大家的预期。在大家争先恐后推高用户DOU的情况下，中国电信在提升4G用户渗透率的同时，却在用户DOU增长方面踩了刹车。这其中的变数，值得大家思考。

三、资源向新兴业务倾斜

4G基站数量的变化，或许也可以给大家提供一个参考维度。中国移动公布称，上半年4G基站数净增30万个，达到271万个，有力支撑大流量业务发展。中国联通表示，截至2019年6月底，公司4G基站总数达到135万个（含4G室外站及室分信源），2018年年底时仅为99万个。

目前我们尚未查询到中国电信截止今年6月底的4G基站数量。2018年年底时，中国电信公布的4G基站数量为135万个。彼时，中国移动一家的4G基站数量超过中国联通和中国电信的综合。特别是其中最弱势的中国联通，今年上半年确实加大了在4G网络建设方面的投入。

中国电信在4G基站方面的投入有多大，我们无法推测，但是其新兴业务收入占服务收入比达到55.4%，而且拉动服务收入增长5.7个百分点，这个绝对值得大家重视。

在行业整体不景气，收入增长乏力以及预期的5G天量建设压力面前，如何提升投资回报率，如何提升资源效益，远比一门心思死守4G更重要。在经营灵活性方面，中国电信或许把握的更好一些。

在5G发牌商用初期，宏观形势和行业走势让运营商的经营难度越来越大。梳理并反思上半年的成败才能更好地面对下半年的挑战。认真研究中国电信一段时间以来，特别是上半年的操作，具有一定的现实意义。