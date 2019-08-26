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Lumia手机等刷Windows 10 ARM项目最新进展盘点

2019-8-26 17:27:18来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家8月26日消息 富有冒险精神的开发人员一直试图将Windows 10 ARM系统移植到Windows Phone手机上（如Lumia 950、Lumia 950 XL）。WoA项目围绕在Lumia 950、Lumia 950 XL和Acer Jade Primo设备上安装官方不支持的Windows 10 ARM以取代Windows 10 Mobile，并获得桌面体验。

用于Lumia手机的Windows 10 ARM是在去年推出的，并且在过去的几个月中得到了显著的发展。在微软终止对其移动平台的支持时，该产品应该获得足够成熟以取代Windows 10 Mobile。

这些小屏幕设备上的完整版Windows 10系统并不能带来非常流畅的体验，但是在最近的版本中已经解决了一些问题。

电话呼叫和蜂窝网络支持

根据调查结果，Windows Phone蜂窝网络stack堆栈已从Windows 10 20H1 Build 18912桌面系统上撤下，这意味着如果用户在微软Lumia 950/950 XL和宏碁Jade Primo安装Windows 10 20H1系统ARM版，将无法访问移动电话或网络。

在Windows 10 20H1 ARM系统或更新版本中，蜂窝电话无法工作，呼叫、文本或数据也不会起作用，除非有人重写stack堆栈，但这需要大量的工作。

WiFi（WLAN）、蓝牙和Miracast

WiFi 2.4Ghz和5Ghz可以在Lumia 950 XL上运行，而同一功能的支持将在几天内登陆Lumia 950和Acer Jade Pro手机。

蓝牙适用于这三种Windows Phone手机，但由于Windows故障可能会发生随机断开。

Miracast使用Wi-Fi Direct，虽然设备不必在同一网络上进行通信，但需要WLAN支持才能使用该功能。目前，Miracast支持仅限于Lumia 950 XL，但未来的更新还将使Miracast在Lumia 950和Jade Primo上实现功能。

GPU，USB-C和传感器

ARM64，ARM32 Direct X可以工作，但是UMD会崩溃。图形驱动程序也可正常工作，但安装程序不会为任何x86应用程序提供DirectX支持。

USB-C部分工作，它要求用户在注册表中手动启用VBus以获得电源输出。它可能无法自动检测插头插入。

传感器也是部分工作，该项目的下一次更新将带来添加屏幕方向（旋转）支持。环境光传感器、近距离传感器，活动传感器，计步器传感器和气压计传感器不起作用。

应用

由于桌面上没有x86 DirectX用户模式组件，因此Facebook Messenger等应用程序无法运行。WhatsApp for Windows也无法运行，它需要移动设备启动。

电池续航

由于Windows 10 ARM操作系统和驱动程序未针对移动设备进行优化，因此电池续航也不会很好。

正在运行的功能：

  • 触摸

  • GPS

  • 蓝牙

  • NFC

  • SD卡插槽

  • eMMC

  • 电池

  • 侧按钮

  • 已连接待机

  • 显示屏

  • 音频和FM收音机

  • 振动电机

功能不起作用部分：

  • 传感器

  • 相机

  • HDMI输出

  • 虹膜扫描仪（Windows Hello）

在即将到来的更新中，你可以期待以下改进：

  • WLAN支持Lumia 950（非XL版本）和Acer Jade Primo。

  • Miracast支持Lumia 950和Acer Jade Primo。

  • 所有三部手机的屏幕锁屏方向（旋转）支持。

包括ADeltaX，Gustave，Ben（imbushuo），never_released，Heathcliff74等在内的独立开发者为此项目做出了重大贡献。

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关键词：Windows 10Lumia 950 XL

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