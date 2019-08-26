Lumia手机等刷Windows 10 ARM项目最新进展盘点

IT之家8月26日消息 富有冒险精神的开发人员一直试图将Windows 10 ARM系统移植到Windows Phone手机上（如Lumia 950、Lumia 950 XL）。WoA项目围绕在Lumia 950、Lumia 950 XL和Acer Jade Primo设备上安装官方不支持的Windows 10 ARM以取代Windows 10 Mobile，并获得桌面体验。

用于Lumia手机的Windows 10 ARM是在去年推出的，并且在过去的几个月中得到了显著的发展。在微软终止对其移动平台的支持时，该产品应该获得足够成熟以取代Windows 10 Mobile。

这些小屏幕设备上的完整版Windows 10系统并不能带来非常流畅的体验，但是在最近的版本中已经解决了一些问题。

电话呼叫和蜂窝网络支持

根据调查结果，Windows Phone蜂窝网络stack堆栈已从Windows 10 20H1 Build 18912桌面系统上撤下，这意味着如果用户在微软Lumia 950/950 XL和宏碁Jade Primo安装Windows 10 20H1系统ARM版，将无法访问移动电话或网络。

在Windows 10 20H1 ARM系统或更新版本中，蜂窝电话无法工作，呼叫、文本或数据也不会起作用，除非有人重写stack堆栈，但这需要大量的工作。

WiFi（WLAN）、蓝牙和Miracast

WiFi 2.4Ghz和5Ghz可以在Lumia 950 XL上运行，而同一功能的支持将在几天内登陆Lumia 950和Acer Jade Pro手机。

蓝牙适用于这三种Windows Phone手机，但由于Windows故障可能会发生随机断开。

Miracast使用Wi-Fi Direct，虽然设备不必在同一网络上进行通信，但需要WLAN支持才能使用该功能。目前，Miracast支持仅限于Lumia 950 XL，但未来的更新还将使Miracast在Lumia 950和Jade Primo上实现功能。

GPU，USB-C和传感器

ARM64，ARM32 Direct X可以工作，但是UMD会崩溃。图形驱动程序也可正常工作，但安装程序不会为任何x86应用程序提供DirectX支持。

USB-C部分工作，它要求用户在注册表中手动启用VBus以获得电源输出。它可能无法自动检测插头插入。

传感器也是部分工作，该项目的下一次更新将带来添加屏幕方向（旋转）支持。环境光传感器、近距离传感器，活动传感器，计步器传感器和气压计传感器不起作用。

应用

由于桌面上没有x86 DirectX用户模式组件，因此Facebook Messenger等应用程序无法运行。WhatsApp for Windows也无法运行，它需要移动设备启动。

电池续航

由于Windows 10 ARM操作系统和驱动程序未针对移动设备进行优化，因此电池续航也不会很好。

正在运行的功能：

触摸

GPS

蓝牙

NFC

SD卡插槽

eMMC

电池

侧按钮

已连接待机

显示屏

音频和FM收音机

振动电机

功能不起作用部分：

传感器

相机

HDMI输出

虹膜扫描仪（Windows Hello）

在即将到来的更新中，你可以期待以下改进：

WLAN支持Lumia 950（非XL版本）和Acer Jade Primo。

Miracast支持Lumia 950和Acer Jade Primo。

所有三部手机的屏幕锁屏方向（旋转）支持。

包括ADeltaX，Gustave，Ben（imbushuo），never_released，Heathcliff74等在内的独立开发者为此项目做出了重大贡献。