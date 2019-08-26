腾讯微信支付正式发布“微信青蛙Pro”双面屏：均为10.1英寸，配备3D结构光摄像头

IT之家8月26日消息 8月26日，微信公开课在重庆智博会上举办，微信支付正式发布了搭载扫码器、双面屏的创新智能商业硬件“微信青蛙Pro”。在开放支持小程序、微信卡包的基础上，微信支付还推出了“互动海报”等多个行业专属新功能，实现“刷脸即会员”。

至今，“微信青蛙”系列已规划3个产品方向：微信青蛙基础版、微信青蛙Mini、微信青蛙Pro。其中，最先落地的“微信青蛙基础版”主要是用于店内空间比较小的场景；“微信青蛙Mini”主要具备可移动的特点，应用于围餐包间等。

继微信支付“88媒体开放日”预发布，8月26日，重庆智博会迎来了“微信青蛙Pro”的正式亮相。本次发布，用户可以直接在微信展区抢先体验到“微信青蛙Pro“，以及微信支付众多智能硬件。

“微信青蛙Pro”硬件设计的重点特性得以曝光：在行业内推出双面屏，前后屏均为10.1英寸，实现前后屏高效互动；配备3D结构光摄像头，能够检测和识别脸部的深度信息，让刷脸支付更安全更可靠；搭载专用扫码器，方便用户自由选择支付方式，熟悉的扫码支付也可保障门店收银效率；“微信青蛙Pro”即插即用，商户无需改造现有系统，即可获得“智能收银”能力。

“微信青蛙Pro”还集合了腾讯众多开放能力，如腾讯云小微的AI智能语音助手能力，可实现语音识别、自然语言理解、语音合成、声纹识别等全栈AI语音能力。

“微信青蛙Pro”开放接入小程序、微信卡包、公众号、微信群等功能，实现“刷脸即会员”，打通线上线下。微信支付团队表示，“‘微信青蛙Pro’相当于微信在线下场景的一种打开方式”。

通过背屏，服务员可以把许多能力及时推送到前屏，比如一个公众号的二维码，用户可以直接完成关注，可以推送新品，并可查看顾客会员信息，提供相应的服务。

具体来说，“微信青蛙Pro”将带来3大服务升级。

1.微信青蛙+会员：优惠看得见。用户刷脸可见会员权益，付款时再不会忘记享受优惠。

2.微信青蛙+小程序：打通微信生态。同一个微信、同一个小程序，让线上线下融合，高效助力门店客流转化。

3.微信青蛙+互动海报：推荐适合的商品。可推荐商品、优惠、活动、小程序，一图胜千言，沟通更省心，效果更好。

此外，扫码器的设计，除了让用户自由选择熟悉的支付方式，还具备扫商品的能力，店家通过集成收银系统，在“微信青蛙Pro”上实现自助收银。

由于微信支付的快速发展，微信支付适时推出“互联型”设备。现在，市面上的收银机已经基本完成了升级，通过扫码枪或者扫码盒子实现被扫收银。对原有的设备升级，正在开拓到越来越多的场景，比如，近期交通部推广的高速ETC，以及智慧教育、出租车电子发票等。