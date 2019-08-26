realme官微晒神秘海报：新机或于9月正式发布？

IT之家8月26日消息 继今天vivo官方正式官宣NEX 3 5G及发布会日期后，realme手机官方同时也放出了一张非常“神秘”的海报为新品预热。整张海报最明显的“玄机”在于右上角的档案编号，似乎暗示了realme手机官方也将于9月份发布新机。

对此有网友“解密”称新机为Realme R，拟于9月4日发布，出厂预装安卓Q，采用剪式升降前摄，后置四摄中有一颗微距头。不过结合先前的恐龙蛋剪影海报以及现有海报中被撕去一角的Q，同时realme CMO徐起上周也表示realme或将启用新系列，即将在本周“官宣”的realme新机很有可能是realme Q

据悉，上周realme官方在印度发布了realme 5系列，该系列采用后置四摄的组合。此前realme也公布了自家6400万像素四摄手机，外媒也公布了一些相机参数。realme的6400万像素四摄手机为三星6400万像素的ISOCELL Bright GW1传感器，超广角摄像头（119度）具有f / 2.2光圈，像素为800万，支持HDR。微距摄像头（4cm）具有f / 2.4光圈，最后为肖像镜头。值得一提的是在印度发布的只有realme 5和realme 5 Pro，采用6400万像素传感器的realme XT则并未与大家见面。

如realme CMO徐起所言，一切就由官方在本周为我们揭晓realme新系列的具体信息吧。