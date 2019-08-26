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这家初创公司的新发明让6分钟充满电动车成为可能

2019-8-26 19:51:58来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月26日消息 对于广大电动汽车车主而言，最棘手的莫过于寻找充电站以及较长的充电时间，如果能用6分钟将整车充满电的话无疑是再好不过的了。而近日还真就有一家初创公司实现了这一目标。

日前有一家名为Echion Technologies的英国初创公司推出了一项可以在6分钟内给移动设备或电动车充满电的新技术，而该公司目前也正在筹备将该项技术商业化。发明这项技术的人叫De La Verpillier，毕业于英国剑桥大学。他在2017年攻读纳米科学博士学位的时候便发明了一种可应用在锂电池之中的新材料。

De La Verpillier表示：“这是一种新型粉末，可让用户在六分钟内完成对设备或车辆的充电工作而非需要耗时45分钟，通过这项技术可以让广大电动车主在位车充电时所耗费的时间几乎等同于传统汽车加油所耗费的时间，而且这种材料还不容易爆炸。

为了更专注于新型材料的研发创新，他创立了Echion Technologies公司以期将这一新材料逐步完善并实现商业化。据悉他的公司每天能生产1公斤这种新材料。De La Verpilliere表示，这种新材料将随着产量的逐步提升在2020年实现商业化。

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关键词：新能源初创公司

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