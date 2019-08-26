385公里/时、372公里/小时！郑万、郑阜高铁均“飙”出试验以来最高时速

据中国铁路消息，8月25日下午两列检测车犹如一道道闪电分别从中原大地疾驰而过，当日15时24分，郑万铁路联调联试动车组运行速度达到385公里/小时。18时03分郑阜铁路联调联试动车组运行速度达到372公里/小时，未来仍有提升空间。

这两条高铁均于本月中旬开始进行联调联试。8月13日，郑万铁路郑州东至邓州东段正式开始联调联试。8月18日，郑阜铁路郑州南至界首南区间开始联调联试。这标志着，河南“米”字形高速铁路网的“一撇、一捺”，均进入开通运营倒计时。

联调联试，是在新线工程静态验收合格后，通过开行综合检测列车，对各系统及相关系统间接口、匹配关系进行综合测试，评价和验证牵引供电、接触网、灾害监测等系统的性能或功能，验证轨道、道岔、路基、桥梁、隧道等结构工程的适用性，评价相关设备设施是否满足标准要求，为开通运营提供重要的技术保障。

目前，我国高速铁路最高设计时速为350公里。新建高速铁路开通前，实车最高检测速度要达到设计速度的110%，也就是只有跑出时速385公里的“好成绩”，方能证明这条高铁线路已达到设计速度目标值。

这两条高铁联调联试正按计划推进，未来它们的开通运营，将进一步完善和优化区域及全国路网布局，服务中国(河南)自由贸易试验区建设，为助力郑州建设成为国际性综合交通枢纽和国家中心城市，提供重要支撑和保障。