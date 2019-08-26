马云批P2P：只是有网页的非法集资，这锅互联网金融不背

2019中国国际智能产业博览会在重庆召开，马云出席大会，但是是以联合国数字合作高级别小组联合主席这个新身份亮相。马云表示，P2P从第一天起就不是互联网金融，它是一个有了网页的非法集资产品。

马云称，和传统金融最大的差别、区别或者优势，在于它风险极低、效率极高，其实大家老是担心互联网金融的风险，真正的互联网金融并没有那么大的风险，“不能把问题全部怪罪在互联网金融上。”

马云谈到，技术是发展出来的，不是监管出来的，金融也一样，监管是监管不出好的金融。

马云表示，移动支付正在打破传统的胡焕庸线，它让东西部金融服务差距缩短了15%。“这仅仅是刚刚开始，我认为接下来的全球化和技术，都会产生巨大的变革。”

马云还称，接下来城镇化会加速，过去人类要花几百年才能够完成城镇化，可能数字时代一些落后地区只要几十年就可以。未来十多年，很多地方发展是跨越式的，他们可能还没有进入3G，就可能直接进入5G。

以下为马云演讲全文：

不应该害怕创新企业变成巨头，应该担心巨头不创新

尊敬的陈书记、唐市长、各位嘉宾、各位朋友，大家好！很高兴再次来到重庆，参加“第二届智博会”。在这儿很荣幸跟大家分享一些思考和一些看法！

以前我们这样的会议，基本上都是在美国或者是在硅谷召开，如果在硅谷开这样的会，我认为是一般代表着技术研究的进步。但是在中国的西南地区召开这样的会议，我认为代表着社会的进步。

昨天我刚到重庆，我同事就说了，在重庆现在有了第一辆无人驾驶公交车，长江水环境测试和搜救也用了无人船，连城管、巡逻都用了云端大数据平台。

移动支付正在打破传统的胡焕庸线

过去一年，在联合国秘书长数字合作高级别小组中，我跟二十几位全世界各地的专家一直在探讨，数字技术到底应该给人类带来一些什么。后来答案是显而易见的，数字技术应该让人类发展更加普惠、更加可持续、更加绿色。

中国是一个东西发展差距非常大的国家，李克强总理在2014年提出来过，黑河到腾冲的这条胡焕庸线怎么破，胡焕庸线东部43%的国土面积，养育了94%的人口，但是西部也需要发展。

移动支付发展了十多年，这条线就开始慢慢移动，北京大学有一项研究成果说，从2011年到2018年，移动支付正在打破传统的胡焕庸线，让东西部金融服务差距缩短了15%。但这仅仅是刚刚开始，我认为接下来的全球化和技术，都会产生巨大的变革。

全球化已经不是港口城市受益，而应该是所有城市都受益，工业化时代的全球化分工，受益的主要是港口城市和沿海城市，但是数字化时代的全球化分工，应该让偏远的城市、偏远的地区受益。

比如像贵州这样的地方，过去因为地理环境的限制，很难参与到全球化的分工之中去。但是我知道我们阿里巴巴团队在贵州做了一件事情，我们给贵州铜仁万山区的人提供数据标注的培训。

这里有大量从山里搬迁出来的贫困人口，只要给他们一根网线，教他们如何进行数据标注，下一步数据标注师都可以进行注册，创造了很多就业。这些农民、这些从山里来的人根本不可能成为这样的数据专业注册师，但是今天他们可能是中国最早一批拿到数据标注师上岗位的人。贵州山区的贫困人口因为这个而拿上了新的、有职业技能的证书。

过去人类是依水而聚，只要有水的地方，人类都去寻找，我认为未来人类会依照数据而居住，要找到通数据的地方。

接下来城镇化会加速，过去人类要花几百年才能够完成城镇化，可能数字时代一些落后地区只要几十年就可以。未来十多年，很多地方发展是跨越式的，他们可能还没有进入3G，就可能直接进入5G。

引领未来的是智能背后人类的智慧

我也一直坚信AI应该翻译成为“机器智能”，翻译成“人工智能”我觉得是人类把自己看得过大、过高。智能世界三要素：互联网、大数据和云计算，而互联网是生产关系，大计算是生产力，大数据是生产资料。未来是互联网、大数据以及大计算这些生产关系、生产力和生产资料的关系。

智能是改变世界的工具，智慧是改变智能的思想，引领未来的不是智能，引领未来的是智能背后人类的智慧。动物讲究本能、机器讲究智能、人类必须坚持自己的智慧。工业时代，技术让人类向外探索得更远、更广阔，我们一直探索月球、探索火星，但是人们特别关心的是技术、产品和服务，而事实上我坚定认为智能时代应该是让人类更加关注自己、关注内心、更加懂得人类本身。

智能世界不是让万物像人，而是让万物像人一样去学习，智能时代要解决的是人解决不了的问题，了解人不能了解的东西。机器要有自己独特的思考，人类必须尊重、敬畏机器的智能。很多事情对人类来讲很难，但机器非常容易，很多事情对机器很难，对人类来讲却非常容易。我们不断在研究机器怎么样可以像手一样灵活，其实人类永远会比机器更加灵活。

我刚才讲到的关于数据标注师对于人类来讲非常容易，但是对于机器来讲就变得非常复杂。蒸汽机从来没有模仿过人的双臂，汽车从来没有模仿过人的双腿，计算机绝对不能模仿人脑的思考。过去我们把人变成了机器，未来机器会变成人，但最终人应该更像人，机器应该更像机器。

智慧时代千万不要只把精力花在技术上、花在设备上，而是把我们的技术、设备花在人的进步身上、人的感受身上。智能时代不应该、也不能让人失业，而是让人去做更有价值的事情。1G、2G是以个人电脑、PC为主，3G、4G以手机，也就是多了一个手机，而5G开始，只要通电的都是端，所有通电的都会连接起来。

互联网时代是人与人、人与机器的关系，5G时代是机器与机器、端与端之间的关系，5G时代会把很多企业永远留在4G和3G时代，包括我们BAT，往往这个时代做得最好的会被下一个时代所淘汰，只有用好5G、尊重5G，并且担当起5G时代的创新和责任，才有可能进入5G时代。

我们现在讲了很多5G，其实现在讨论的大部分都是跟5G的通讯有关，其实5时代，通讯不会超过20%，物联网将占80%以上。智能世界，每一样东西都会有一个芯片，而这些芯片之间，它们会讲话、会计算、会付费、会交流。所以我想我们对于未来的认识绝对不能停留在今天。

BAT不是多了，而是少了

最后我要想讲一讲中国的机会以及中国在数字经济发展过程中的一些问题和我个人的看法。

美国是一个车轮上的国家，中国应该、也有机会成为一个互联网上的国家，互联网在欧洲和美国发明，但是在中国得到了最广泛的应用。今天中国的数字经济有这样的发展，有了BAT这样规模的企业，我认为这是和中国经济在过去二十年的发展，成为世界第二大经济体的体量是相吻合的。

现在有人说中国互联网巨头，担心中国的企业做得越大，我个人觉得BAT不是多了，而是少了，中国这样的国家应该有几十家这样大的企业。很多人担心创新企业、市场企业做大，中国现在的互联网公司是靠创新、靠市场做起来的，我们不应该害怕创新企业变成巨头，我们应该担心的是巨头不创新。当然所有的大公司不是市值大、不是规模大、而是责任大，只有责任大的企业，才能走得更远。

技术是发展出来的，不是监管出来的

过去二三十年，有几样东西深刻地改变了中国、影响了中国。高铁、高速公路让人流了起来。第二是互联网，让信息流动了起来。第三，包括像物流这样，让整个世界流动了起来。

高铁、高速公路起来，绿皮火车依然在，村际公路依然在，快递起来了，邮政依然在，互联网起来了，传统的电话依然在。其实并不是你死我亡，而是谁创新、谁把握未来、谁给不同人群提供不同的价值。

这几个的改变，让中国的发展加速，但是今天中国的金融并没有完全的流动起来，依然是几家大的银行。但是这些大的银行在过去的三十年中担当了巨大的责任，发挥了金融的作用，它们更像是血液的主动脉，但是中国的金融缺乏毛细血管，我们缺乏金融的生态系统，光靠水库是很难灌溉我们这么大一个国家，它需要湖泊、需要长江，需要各种各样的沼泽地。

二十一世纪，我自己觉得，我们必须找出一个适应二十一世纪金融的一种金融体系，互联网金融就是这个时代最伟大的创举。互联网金融这两个字是很多年以前，我在上海提出来的，我个人认为经过这么多年的探求，我认为互联网金融和传统金融最大的区别，就是它能够服务更多的中小企业，它能够帮助更多的个人获得金融，它就像滴灌技术一样，能够帮助很多小的、个人的小企业能够生存和成长。

它和传统金融最大的差别、区别或者优势，在于它风险极低、效率极高，其实大家老是担心互联网金融的风险，真正的互联网金融并没有那么大的风险。什么叫互联网金融，互联网金融需要以数据为基础的技术体系，以数据为基础的风控体系，它需要有强大的数据。

大家讲P2P，P2P从第一天起，它就不是互联网金融，它是一个有了网页的非法集资产业，我们不能把问题就觉得全部怪罪在互联网金融上，当然互联网金融需要提升的地方还是很多。

另外我想技术是发展出来的，不是监管出来的，金融也一样，监管是监管不出好的金融，不是说发展一定会带来风险，监管就没有风险。有时候不恰当的、落后的监管本身就是巨大的风险。

另外我也想谈谈把握数据时代，各地政府在做，现在很多政府都在设立数据局，数据产业的发展，它不是靠数据局的工作，它是每一个部门的工作。我们最担心的是数据局未来也变成了监管局，数据局应该是发展局。

讲一个例子，二十多年以前，我在杭州，杭州的女装发展得非常好，为了鼓励它发展得更好，杭州成立了女装办，结果还派来了一个副市长当头，本来好好的女装，从那一刻开始就变成了没有杭州女装，因为它需要协同、需要讨论。本来是市场的行为，后来变成了政府的行为。

我也希望要严防“文件过多、政策过少”，我们现在出了大量文件，但是真正的政策没有，文件和政策是有区别的，文件是不许干嘛、严禁干嘛、不能这样做、不能那样做。而政策是要有上下联动的，文件往往禁止这样、不许那样、要求这样，政策应该是激发人的积极性、激发人的努力，鼓励新生事物的发展。

所以我想数据局是一个好东西，但是千万不能变成一个严禁的监管部门，这也是给我们国家现在真正诞生的，有人称之为大数据局，大数据的“大”不是数据多、不是数据大，它是大计算的意思。

Smart Time，Smart Policy，Smart Business

最后我也想提提另外一个，面临的数字时代，我们讲得特别多的是实体经济，确实我们国家要实体经济，但是实体经济的定义一定要清楚，实体经济是指先进的制造业加上现代服务业，未来的制造业将不会是就业的主导，未来的现代服务业会是就业的主导。现代服务业中的精髓、现代服务业中间最重要的是金融的发展。

我们强调实体的时候，千万不要灭掉金融，我们过去不是金融不好，是金融没有做好，我难以想象实体会离开数字经济、离开虚拟经济，我们必须让虚拟经济、金融经济真正做到安全、健康的发展。所以未来的三十年是智能的时代，无论监管、无论政策，我们需要在Smart Time的时候，需要有Smart的Policy，需要有智慧的政策。当然所有Smart的Business，都必须要Smart Business的责任，不担当责任，谁也不可能做大，我相信大企业、大的创新必须是为了解决社会的问题、解决未来的问题。

现在的世界非常的复杂，数据时代，国与国之间的关系、国与企业之间的关系和学界的关系变得非常重要。中国和美国目前贸易的争端以及未来可能出现的技术争端，不仅仅会给两国带来麻烦、会给全世界带来更多的麻烦。

贸易战继续下去，可能给中国带来很大的麻烦，但是也有可能让美国甚至很多国家陷入衰退危机。所以在智能时代，各自为战几乎不可能，中国和美国之间只有在技术上面充分的合作、通力的合作，才能够联手进入数据时代。

过去二三十年，没有中国的市场，很难想象英特尔、微软这些公司能够长足发展，未来三十年，没有中国和美国之间、中韩之间、中日之间这样的合作，世界进入数字经济时代一定不会平坦。

技术革命的趋势不可能改变，在历史大潮面前，我们真正要做的是直面挑战、联手担当，我相信中国的机会更是世界的机会，重庆的机会是我们每个人的机会，谢谢大家！