CCTV：不法分子冒用央视等名义开展活动，切勿受骗

IT之家8月26日消息 中国中央电视台（CCTV）今天发布声明称，近期执法部门多次查实，有不同社会机构冒用“CCTV”“央视”“中央电视台”等名义，在全国范围内开展相关商业活动，目前，公安机关已对一批涉嫌违法犯罪人员启动司法程序。

声明称，中央广播电视总台各频道、频率及栏目、节目设置、主持人等相关信息，相关活动的组织、开展情况，均可通过中央电视台、中央人民广播电台以及中国国际广播电台官方网站、客户端App进行查询核实；凡以中央广播电视台某栏目、节目“采编中心”“运营中心”等组织、机构名义开展活动，尤其存在收取费用、支付对价、利益交换等情况的，极有可能涉嫌诈骗等违法犯罪行为，望社会各界及广大观众、听众、网友提高警惕，注意甄别，切勿上当受骗。

以下为声明全文：

近期执法部门多次查实，有不同社会机构冒用“CCTV”“央视”“中央电视台”等名义，伪造中央广播电视总台、中央电视台文件、印章，出具虚假的授权书、证书、证件，成立所谓“CCTV某某频道”“CCTV某某栏目组”“CCTV某某组委会”“CCTV某某网”等组织，并以相关组织名义收费招商，设立所谓的地方采编中心、运营中心等，开办假冒网站，注册假冒微博账号及微信公众号，在全国范围内开展所谓的宣传、推广，组织有偿展演等活动，相关活动负责、参与人员虚构“CCTV节目策划”“CCTV编导”“CCTV主持人”等头衔。上述相关机构和人员的行为已经涉嫌违法，甚至涉嫌犯罪。目前，公安机关已对一批涉嫌违法犯罪人员启动司法程序。

为避免社会各界及广大观众、听众、网友轻信受骗，中央广播电视总台郑重声明如下：

1、中央广播电视总台各频道、频率及栏目、节目设置、主持人等相关信息，相关活动的组织、开展情况，均可通过中央电视台、中央人民广播电台以及中国国际广播电台官方网站、客户端APP进行查询核实；

2、中央广播电视总台在全国各地方设有地方总站（记者站），从未针对某栏目或节目设置“采编中心”“运营中心”等组织、机构。凡以我台某栏目、节目“采编中心”“运营中心”等组织、机构名义开展活动，尤其存在收取费用、支付对价、利益交换等情况的，极有可能涉嫌诈骗等违法犯罪行为；

3、中央广播电视总台对此类侵犯我台合法权益的行为绝不姑息。对已发现冒用我台名义实施侵权违法行为的机构和个人，我台已通过开展“护牌行动”，采取多重举措进行维权，并联合多地公安机关对涉嫌违法犯罪的行为进行有效打击。下一步，我台将完善侵权线索征集平台和反侵权公告平台，向社会各界征集相关线索，并向社会公开虚假信息，及时辟谣，持续开展维权行动，打击违法犯罪行为，维护我台和社会公众合法权益。

中央广播电视总台在此提醒社会各界及广大观众、听众、网友提高警惕，注意甄别，切勿上当受骗。如发现前述类似组织、机构或相关活动，可向中央广播电视总台提供线索或证据材料，或直接向公安机关报案。中央广播电视总台将配合有关部门共同采取法律行动，严厉查处此类违法行为。

特此声明！

联系电话：400 000 2288

中央广播电视总台

2019年8月26日