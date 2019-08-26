三星官方解释Galaxy Note 10取消耳机孔原因

近日，三星在印度接受媒体采访时对外解释了为何新款Galaxy Note 10手机会取消3.5mm耳机接口的设计，原因之一在于希望能够提升电池容量，支持快充功能。

3.5mm耳机接口此前很多年来都是手机的标配，知道苹果在iPhone 7上移除了耳机接口，随后一些Android厂商也开始跟风这一设计。最近，三星在刚刚发布的Galaxy Note10上也取消了3.5mm耳机接口。

据悉，三星希望手机硬件能够得到一个整体性的优化，其中尤其是电池，但为此带来的牺牲就是Galaxy Note 10不再拥有3.5mm耳机接口。但是在三星Galaxy Note 10专门配备了3500毫安电池，Galaxy Note 10+配备了4300毫安电池，同时还均支持30W快充。同时，三星还对旗下蓝牙耳机Galaxy Buds在部分地区的售价进行了调整，折扣力度可到8折至5折。

三星高级副总裁Ranjivjit Singh在印度接受媒体采访时表示：“我认为最终的简化会为消费者带来更优的价值，相比于耳机接口的消失，我们为消费者带来了更多的功能，例如电池可以支持30W快充，仅需30分钟就能满足全天的使用，我想这将给予消费者在使用手机过程中更多的安全感。”