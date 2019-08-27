韩媒：2020款苹果iPad Pro将搭载3D感应后置摄像头

IT之家8月27日消息 据韩国网站The Elec报道，苹果计划于2020年3月发布一款配备3D感应后置摄像头的全新iPad Pro。

该报道援引未具名的行业消息来源称，韩国合约制造商Derkwoo Electronics将为3D传感相机模块提供一些组件，包括加强件和支架。据称，这些零件的批量生产将在2019年底开始。

据称，后部3D感应采用的是ToF（飞行时间）技术，该技术可测量激光或LED从房间中的物体反射所需的时间，从而提供精确的周围环境3D图。

虽然iPhone有望在明年采用类似的ToF系统，但报告显示iPad Pro将在iPhone发布前六个月采用该技术。新的iPad Pro型号将于2020年3月发布，而新款iPhone将于9月推出。

这与2019年1月彭博社的一份报道相吻合，该报道声称激光3D相机最早可能会在2020年春天首次在iPad Pro上亮相，但彭博社最近报道苹果计划在2019年底之前更新iPad Pro系列，所以苹果的路线图并不完全清楚。

天风国际证券分析师郭明錤也表示，iPad Pro在2019年第四季度或2020年第一季度采用ToF技术的可能性超过50%。

随着苹果公司进一步推进增强现实技术，3D感应后置摄像头即将进入iPhone和iPad并不令人惊讶。