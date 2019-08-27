我国明年将首次执行火星探测任务

IT之家8月27日消息 日前，国家航天局探月与航天工程中心相关负责人表示，明年，我国将首次执行火星探测任务，通过一次发射任务实现火星环绕、着陆和巡视，对火星开展全球性、综合性的环绕探测，并对局部地区开展巡视探测。

目前工程已进入正样研制阶段，将于2020年发射。日前，探月与航天工程中心对外发布首次火星探测任务科学目标先期研究团队招募公告。

探月与航天工程中心成立了首次火星探测任务科学目标先期研究团队主要职责包括：依据任务科学目标，研究提出具体的科学研究项目，包括研究目标、研究内容、研究方案等；参加科学载荷科学验证和定标试验，熟悉载荷的功能、性能、运行模式、数据处理方法等情况，参与科学验证试验和定标试验结果的评估；根据科学研究项目，提出有关载荷数据需求，以及具体探测运行建议。此外，还有推荐、联络同行专家参与研究，并组织开展交流，为后续科学研究储备技术和人员队伍。

据介绍，为鼓励国内相关领域更多科学家，特别是年轻科学家投身我国深空探测事业，促进国内行星科学等学科发展，探月与航天工程中心现面向全国的科研院所和高等院校招募有志于参加火星科学研究的科学家，扩充首次火星探测任务科学目标先期研究团队。



