熊孩子玩手游充值一万多，家长称是三个孩子的学费

IT之家8月27日消息 据看看新闻报道，近日陕西西安又发生了一起熊孩子玩手游充值大额钱财的事件。

据报道，陕西西安的尤女士在微信零钱里，给三个孩子存了两万五千块钱的学费，近日却发现只剩一万多，钱都被二儿子付给了一款手机游戏。孩子说：“以为这些钱是游戏里赠送的。”尤女士说因为小孩平时需要上网课，为了方便，所以录了他的指纹解锁。

对此，腾讯客服称退款需要联系苹果公司，苹果客服则称退款请求处于被系统拒绝的状态，人力无法更改操作。