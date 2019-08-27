熊孩子玩手游充值一万多，家长称是三个孩子的学费

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IT之家8月27日消息 据看看新闻报道，近日陕西西安又发生了一起熊孩子玩手游充值大额钱财的事件。
据报道，陕西西安的尤女士在微信零钱里，给三个孩子存了两万五千块钱的学费，近日却发现只剩一万多，钱都被二儿子付给了一款手机游戏。孩子说：“以为这些钱是游戏里赠送的。”尤女士说因为小孩平时需要上网课，为了方便，所以录了他的指纹解锁。
对此，腾讯客服称退款需要联系苹果公司，苹果客服则称退款请求处于被系统拒绝的状态，人力无法更改操作。
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