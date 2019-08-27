B站降低会员准入门槛：答题或将不是必选项

IT之家8月27日消息 如果你是B站资深玩家的话，那么应该知道此前B站对新注册用户都设置了很多准入门槛，想成为网站正式会员，需要在60分钟内完成100道平台方出的考试题方能审核通过，但在未来答题或将不是必选项。

B站正式会员答题分为各种学科知识和二次元动画知识等，诸如某动画的某位角色是谁配音、某动画片尾曲的演唱歌手是谁，难度可谓非常高，很多对B站感兴趣的日本网友也都对此吐槽。

据晚点LatePost消息，B站正在转变过去的发展策略。首先，在未来一年时间里，将降低50%的会员准入门槛。过去，普通用户需要在60分钟内完成100道试题才能成为b站会员。但在未来答题或将不是必选项。

其次，B站正在考虑开始做用户增长和拉新。过去，B站没有增长团队，也从来没有为平台专门做过拉新。据悉，之所以会发生上述变化，其原因在于公司董事长陈睿对于公司能力与行业未来趋势的判断。

董事长陈睿认为，未来三年，中国的内容型平台的水位在100亿美金左右，过不了水位的公司将在行业中被淘汰。鉴于此判断，陈睿今年在内部为B站制定了一个目标，即在三年内，B站市值要也要升至100亿美元。而达成此体量的标志则是三年内，B站收入要增长至100亿元人民币。

不过，B站或取消会员准入门槛的消息引起了不少网友的不满。不少网友表示，如果一旦放松限制，那么今后B站的弹幕区可能再没眼看。对此陈睿表示，B站目前已经具备降低会员准入门槛扩大会员人群，同时又不影响社区氛围和用户体验的能力。这些能力包括更精准的算法、更多的内容、更好的内容分发能力；不友好的弹幕和评论过滤功能等等。

在今年6月份举办的十周年大会，B站透露，已有4930万人通过100题入站考试成为B站正式会员。