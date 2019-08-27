林斌回应套现近4亿 ：仅占所持小米股份的1.48%

IT之家8月27日消息 近日，小米总裁林斌连续三日卖出小米股份，共计卖出4130.72万股，若以每股9港元计算，林斌总计套现近4亿港元。

今天，小米集团发布公告称，总裁林斌自愿承诺，自公告日期起365日内，林斌及其控制的所有实体均不会自行酌情出售其直接或间接实益拥有的本公司股份。

林斌今天也在微博回应了套现一事，称：“10年前我有幸受雷总邀请参与创办小米，从创业第一天，我就把所有精力都投入到了小米。对于我，小米就是我事业的全部，没有之一。这次减持只占我所有股份的1.48%，小米依然是我事业的全部。我爱小米，我对小米的未来充满信心，我相信小米模式一定能成功。这次自愿承诺未来12个月不再减持，也是我对小米有信心的体现。再一次感谢所有米粉、合作伙伴和媒体朋友的谅解和支持！”

小米在8月20日公布业绩，小米集团上半年经调整净利润57.16亿元，同比增长49.8%。第二季度调整后净利润36.4亿元，同比增长71.7%。第二季度收入520亿元，市场预期535.21亿元，去年同期452.36亿元。毛利率较去年同期的12.5%增长至14.0%。截至2019年6月30日，公司现金总储备已经达到人民币511亿元。