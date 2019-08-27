共享汽车“立刻出行”成都公司人去楼空

IT之家8月27日消息 据成都商报报道，共享汽车“立刻出行”成都公司的办公地点已经人去楼空，还欠下了多项费用。

报道称，共享汽车“立刻出行”成都公司办公地点附近的其它公司员工称，前两周就很少看见人了，上周后半段起就没人了，办公室里已经没有任何和“立刻出行”相关的标志标识，电脑也已经全部搬走。

新希望国际的物管工作人员打开电脑查询发现，“立刻出行”成都公司登记的信息为“成都山和朋友们汽车租赁有限公司”，已经欠费4452.98元，包括“从3月起没有交的电费，和8月的物管费”。房东也没有收到房租，并且不晓得他们搬走了。

早在今年7月，就有网友爆料立刻出行退押金困难。“立刻出行”成都公司工作人员曾向媒体表示，公司现在运作正常，车辆也在正常运行中。但截至8月25日，根据新浪旗下消费者服务平台黑猫投诉数据显示，已经有5000多人投诉“立刻出行”，投诉原因主要集中在为未退还押金。

公开报道显示，2017年6月立刻出行App正式上线，并同时在广州开始车辆投放与停车网点布局。2017年12月先后入驻佛山、成都。随后，“立刻出行”还入驻了武汉、南京、长沙等城市。2019年8月22日，南方都市报记者走访“立刻出行”公司在广州的办公地，发现该处已人去楼空。