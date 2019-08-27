卢伟冰详解Redmi Note 8 Pro液冷散热系统

IT之家8月27日消息 Redmi红米将于8月29日正式举行Redmi Note 8系列发布会。在此之前，小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理@卢伟冰 在微博多次为Redmi Note 8 Pro预热，并公布了部分该机型的配置，其中包括：联发科G90T处理器、水滴屏、4500mAh电池、后置四摄、后置指纹、液冷散热、支持雷霆网络等。

今日，卢伟冰再次发文详解Redmi Note 8 Pro的液冷散热系统。卢伟冰表示，对于一款定位游戏的手机，满帧是基础保障，但也要看使用习惯，如果连续长时间重度游戏，即使开始帧率稳定，但只要发热就会导致降频卡顿，所以整机的热设计是很重要的一环。

卢伟冰指出，Redmi Note 8 Pro的液冷散热系统，是采用游戏手机常见的相变散热方案，通过气体和液体的形态转换吸收和释放热量，可以快速将热源区域的热量散开。

他强调，一款手机热源集中的地方一定是处理器，这个大家都熟知。但这次Redmi Note 8 Pro散热通路不仅覆盖了处理器，还串行了电源管理芯片，可以有效降低充电发热的情况。此次Redmi Note 8 Pro在热管背部还贴有大面积的铜片和石墨片进行均温处理，大幅降低机身局部发热问题。

最后，卢伟冰晒出了Redmi Note 8 Pro与友商手机的拆机对比图，如下图。