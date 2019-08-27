内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

卢伟冰详解Redmi Note 8 Pro液冷散热系统

2019-8-27 15:22:14来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家8月27日消息 Redmi红米将于8月29日正式举行Redmi Note 8系列发布会。在此之前，小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理@卢伟冰 在微博多次为Redmi Note 8 Pro预热，并公布了部分该机型的配置，其中包括：联发科G90T处理器、水滴屏、4500mAh电池、后置四摄、后置指纹、液冷散热、支持雷霆网络等。

今日，卢伟冰再次发文详解Redmi Note 8 Pro的液冷散热系统。卢伟冰表示，对于一款定位游戏的手机，满帧是基础保障，但也要看使用习惯，如果连续长时间重度游戏，即使开始帧率稳定，但只要发热就会导致降频卡顿，所以整机的热设计是很重要的一环。

卢伟冰指出，Redmi Note 8 Pro的液冷散热系统，是采用游戏手机常见的相变散热方案，通过气体和液体的形态转换吸收和释放热量，可以快速将热源区域的热量散开。

他强调，一款手机热源集中的地方一定是处理器，这个大家都熟知。但这次Redmi Note 8 Pro散热通路不仅覆盖了处理器，还串行了电源管理芯片，可以有效降低充电发热的情况。此次Redmi Note 8 Pro在热管背部还贴有大面积的铜片和石墨片进行均温处理，大幅降低机身局部发热问题。

最后，卢伟冰晒出了Redmi Note 8 Pro与友商手机的拆机对比图，如下图。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：卢伟冰Redmi Note 8

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有