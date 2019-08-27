新买的凯迪拉克开70公里就出现故障，4S店：不能绝对保证每个零部件都OK

IT之家8月27日消息 据JSTV荔枝视频消息，近日，南京市民周女士花了32.3万购买了一辆凯迪拉克，可是新车才开了70公里，就出现车身抖动、动力不足，仪表盘等多个故障。据周女士表示，“发动机故障灯显示黄灯使发动机动力降低，然后驻车自动系统开始报黄灯，说是要维护保养，然后车身稳定控制系统也自动关闭”。

出现这些问题后，周女士将车停在停车场后一再要求4S店前来解决问题。根据周女士提供的车辆故障视频来看，其发动机声音跟拖拉机声音一样“哒哒哒哒”，周女士怀疑这辆凯迪拉克在出厂前是否经过严格的检验，“这个车我觉得就是一个不合格的车”。

4S店解释称，“可能是进气的一个传感器导致进气系统发生一点问题，这个跟发动机没有关系，只是旁边的电子元件发生了故障”，周女士表示车子出厂都是经过严格检验的，怎么自己的车子就出现了这个严重问题。

4S店进一步解释称，“每个电子元件都是经过合格出厂的，但也有可能会发生小概率事件，就是这个元件在运作的时候会出现损坏的情况。对这辆车来说，发生这样的故障是不正常的，谁也不能很绝对地保证每一个零部件都是OK的。”

经过协商，4S店愿意给周女士一定的补偿。可周女士坚持想要退车。对此律师表示，自销售者开具购车发票之日起60日内或者行驶里程3000公里之内，出现制动系统失效等质量问题时，销售者应当负责免费更换或退货。