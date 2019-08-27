顺风车安全标准获立项，滴滴等企业将参与标准起草

8月27日下午消息，中国交通运输协会今日在京组织召开了《私人小客车合乘信息服务平台安全技术规范》评审会，滴滴顺风车等作为平台企业代表，与交通运输、公安交通、工业和信息化、标准化研究等领域的专家共同参加了评审会，共同研讨顺风车行业安全团体标准，会上各专家决议该立项通过。后续，滴滴顺风车等平台企业将配合参与该标准的调研、起草工作。

滴滴顺风车相关负责人表示，“建立顺风车平台安全标准，明确顺风车的业务性质及本质特征，为顺风车管理提供统一的规范，是有助于顺风车健康发展的。我们此前也公布了滴滴顺风车在安全能力建设上的思考，并广泛征集用户的意见，不断进行优化和迭代。此次希望通过《私人小客车合乘信息服务平台安全技术规范》团体标准的设立，与行业一起努力，共建更安全的顺风车出行生态。”

中国交通运输协会副会长、秘书长李刚在讲话中表示，中国交通运输协会今天正式立项《私人小客车合乘信息服务平台安全技术规范》团体标准。制定这个标准目的是不断提升顺风车平台安全管理水平，提升服务质量和水平，推动共享经济发展。

李刚强调，这个标准编制坚持开放性、专业性原则，邀请多领域专家学者、顺风车平台公司和社会公众共同参与，力求制定出一个责任清晰、客观公正、科学合理的团体标准，推动顺风车业务健康规范有序发展。

中国交通运输协会共享出行分会秘书长荣建认为，顺风车作为交通新业态是新兴事物，行业主管部门、平台公司、专家和公众都应保持审慎包容的态度，鼓励探索，主动引导，有序规范。《私人小客车合乘信息服务平台安全技术规范》团体标准，将进一步明确顺风车管理要求，规范顺风车平台企业的安全责任，提高顺风车平台企业安全水平，促进共享出行行业健康可持续发展。

在此前顺风车媒体开放日上，滴滴顺风车总经理张瑞及其团队分享了过去一年时间里顺风车的安全整改进展，聚焦“保证真正顺路行程“、“保证真实身份核验”、“全程安心保障”三个方向，打造安全体系，并推出女性专属保护计划。

张瑞提到，顺风车会持续跟大家沟通、分享更多安全方面的进展。“我们希望借助协会的力量，通过与行业、专家共同探讨《私人小客车合乘信息服务平台安全技术规范》团体标准，把我们的思考和方案分享给行业的伙伴，征询专家及社会各界的意见和建议，找到更好地运营顺风车这个产品的方式，为用户提供更安全的出行环境，为行业健康可持续发展贡献一份力量。”