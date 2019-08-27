人太多被挤爆！美国超市Costco上海店开业半天即停业

据报道，8月27日，由于今天开业首日人太多，美国超市Costco首家店已经暂停营业。闵行区有关部门发布提示：由于目前开市客超市门店内人流非常密集，为了您及公众的安全，希望有意前往的市民理性消费、选择错峰出行购物。如果已经前往的顾客，请务必服从现场指挥。

美国Costco采用的是会员制超市形式，由于收取了额外的会员费，Costco可以将商品的毛利率压得非常低。据报道，2019财年前三季度，Costco会员费收入23.02亿美元，净利润为25.62亿美元。也就是说，Costco利润几乎全部来自会员费。上海闵行店开业前，Costco以199元的优惠价格吸引新会员，自7月1日开放会员申请后，已经积累了数万名会员，远超管理层的预期。

Costco是巴菲特的伙伴查理·芒格声称要“带到棺材里的企业”。在国内，它的名号早已被中国企业家打响，前有小米创始人雷军大肆宣传，后有网易严选和拼多多将其书为标杆，中国零售业甚至整个创投圈已经到了“无创业不Costco”的境地。

Costco是美国最大的连锁会员制仓储量贩店，于1976年加州圣迭戈成立的Price Club，七年后华盛顿州西雅图成立的Costco，是全美第二大、全球第七大零售商。

相比于这些外在名号，Costco最深入人心的是它的会员制服务，即需付费办了会员卡才能进入Costco，才有资格享受它的服务。