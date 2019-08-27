精选客户专享，微软提供免费一年Windows 7扩展安全更新

IT之家8月27日消息 Windows 7最终将在2020年1月停止技术支持，但微软已经悄然宣布了一项限时优惠，允许精选企业客户享受额外一年的免费扩展安全更新。尽管微软正在积极推动Windows 7升级到Windows 10，但根据NetMarketShare，这款10年历史的操作系统在2019年7月的市场份额仍有31.83%，看起来Windows 7桌面操作系统可能会像Windows XP之前的那样继续被使用多年。

外媒发现，该促销活动在Windows 7和Office 2010的支持常见问题解答中被提及。它仅适用于具有活跃Windows 10企业版E5的企业协议（EA）和企业订阅协议（EAS）客户，包括Microsoft 365 E5，Microsoft 365 E5安全订阅以及政府E5 SKU（G5）。现有订阅会自动获得许可，但在2019年12月31日之前购买的所有新订阅都将有资格获得促销优惠。

Windows 7在2020年1月14日技术支持终止后，微软仍将允许公司支付三年的费用，以获得扩展安全更新。Windows 7 ESU(扩展安全更新)将在批量许可中为Windows 7专业版和Windows 7企业版客户提供，对于具有Windows软件保障的客户也将享受折扣。

但是，微软更倾向于企业用户升级到Windows 10，或者在Azure上使用微软新的Windows虚拟桌面，预计将于9月推出。Windows Virtual Desktop将允许企业用户虚拟化Windows 7和Windows 10，Office 365 ProPlus，还将包括免费的Windows 7扩展安全更新。