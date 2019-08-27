三大运营商回应“不限流量套餐停售”：9月前仍可办理

据梨视频报道，针对“不限流量套餐或9月1日停售 ”的消息，梨视频拍客向三大运营商客服咨询业务办理情况 。中国电信和中国联通确认了相关套餐将于9月1日下线，但之前仍可办理，办理过业务的用户可继续享受套餐。中国移动则回复未来会有相关套餐的调整与下线，但暂时无下线时间的通知。

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此前，中国联通表示，计划推出畅爽冰激凌放心用版套餐产品，并提供更加优惠的套外资费（199元以上套外国内流量资费优惠为3元/GB；199元以下套外国内流量资费优惠为5元/GB）。此套餐新老用户均可办理。报道中还指出，中国联通计划停售畅爽冰激凌达量限速版套餐产品，但是使用该套餐的老用户不受影响。

中国移动、中国联通和中国电信正在酝酿对旗下4G套餐进行调整，简单来说就是，放开之前所谓的套餐中流量超标限制网速的做法，并且也要取消所谓的无限流量套餐。

中国电信已经在执行的路上，比如取消不限流量套餐，并且提供套外资费3元/GB。中国联通和中国移动已经表示会跟进，调整为达量不降速、越用越便宜的套餐，比如中国移动的方案是，套餐内流量使用完后不限速，先按15元/3GB收费，后续9元/3GB，而中国联通还没有具体方案，但是也会采取类似的收费标准。