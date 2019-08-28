苹果iOS 13.1 Beta 1新功能汇总：快捷指令自动化回归

IT之家8月28日消息 虽然iOS 13还处于Beta测试阶段，但是苹果今天凌晨早早地发布了iOS 13.1 Beta 1开发者预览版更新，这表明iOS 13测试已经结束。

苹果可能已准备好发布iOS 13正式版，但现在也已经开始准备iOS 13.1作为前者的错误修复和功能增强。iOS 13.1中提供了从iOS 13 beta测试中删除的一些功能，例如快捷指令自动化和地图中的分享到达时间功能。

当然，这并不意味着苹果会跳过iOS 13正式版的发布，预计iOS 13仍然将在下个月向公众发布，iOS 13.1将在稍后的某个时候推出。

下面是iOS 13.1 Beta 1中的新功能与改变汇总：

快捷指令自动化回归：在iOS 13早期测试版中，苹果味快捷指令app增加了自动化功能，不过在随后的测试版中这个功能被移除了。现在，iOS 13.1终于让自动化功能回归了，可以在某些特定情况发生时，自动执行指令。

分享到达时间：地图app分享到达时间功能回归，可以向朋友或家人分享自己到达某个地点的大概时间。

动态壁纸：苹果对动态壁纸进行了调整，改变了整体外观和颜色。此前，动态壁纸功能限于 iPhone X或更新的设备，现在下放给了一些旧款设备。

AirPods音量指示：如果你的iPhone连接了AirPods，调整音量时，可以看见指示条中出现了AirPods图标。这个同样适用于Powerbeats Pro，以及HomePod。

全新HomeKit图标：家庭app中的HomeKit设备图标迎来更新，细节更丰富，与最近的macOS Catalina测试版中的家庭app匹配。

改进鼠标支持：在iOS 13.1测试版中，可以将鼠标右键设置为3D Touch/长按。

TestFlight指示：通过苹果测试平台TestFlight安装的应用，左侧会出现颜色更鲜亮的黄色，便于查看。

HEVC改善：iOS 13.1中加入了使用Alpha通道进行HEVC视频编码，以便更轻松地进行绿屏风格的合成。

字体：iOS 13增加了在App Store中下载和安装字体功能。在iOS 13 Beta 1中，打开通用—字体后，有全新介绍文字，并提示用户进入App Store下载字体app，只是目前还没有任何字体app上架。

阅读目标：在设置应用的图书中，有新开关，可以打开PDF阅读时间提示。

耐克：在Apple Watch app中，Nike+ Run Club改名为Nike Run Club，这意味着Nike和苹果可能要移除+名称了。

Apple Watch App：显示和字体尺寸被重新命名为显示&亮度

苹果地图收藏：在苹果地图中删除收藏时，会有弹窗，再次确认。