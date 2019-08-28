7分42秒，保时捷Taycan创纽博格林最快四门电动车纪录

IT之家8月28日消息 德国纽伯格林12.9英里（约20.7公里）的赛道通常被称为“赛车运动的圣地”，这里也是来自世界各地的汽车制造商为他们的汽车进行微调和测试圈速的地方。

近日，即将于9月4日正式发布的保时捷纯电动汽车Taycan来到了纽博格林北环赛道，并以7分42秒的成绩刷新了纽北最快四门纯电动车的圈速记录。该记录十分接近保时捷Panamera Turbo所创造的7分38秒的圈速记录，而后者是一台550匹马力的顶级四门房车。

据悉保时捷Taycan将在前后桥分别搭载一台永磁同步电机，并且配备了四轮转向系统。而在内饰部分，Taycan基本取消了实体按键，并且采用了四块屏幕的超前设计。

Taycan产品线副总裁史蒂芬·维克巴赫（Stefan Weckbach）：“在量产前，全新Taycan以极佳表现完成了三次耐力驾驶。首先，原型车在一次高强度的测试中完成了26次从静止至200km/h的连续加速，展现了其性能重复性。随后在纳多（Nardò）赛道，Taycan原型车在24小时内零失误完成了3425km的耐力跑。现在，它又在纽北创下这项新纪录。诸多因素共同成就了全新Taycan卓越的性能、高效的动力总成以及过人的速度表现。其中，即时响应的底盘系统和出众的空气动力学功不可没。”