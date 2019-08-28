专访vivo射频总监崔献博士：iQOO Pro是5G性能旗舰代表，下个月有惊喜

8月22日，vivo首款商用5G手机iQOO Pro正式在北京发布，其搭载了骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB的内存，拥有44W超级闪充以及4500mAh的大电池，其中iQOO Pro的5G版本售价将仅为3798元，成为国内售价最亲民的5G手机，消费者也纷纷给予该机“真香机”的称号。

半年前关于5G手机价格过万的讨论还不绝于耳，iQOO Pro竟然将价格杀到了4000元以下价位，不得不承认，iQOO Pro的诞生实属加快了5G手机面向万千消费者普及的过程。

8月26日-29日，2019中国国际智能产业博览会在重庆举行。vivo也参与到此次展会当中，并将发布不久的iQOO Pro 5G版带到展会现场，对5G终端硬件技术、软件应用和5G互动体验等部分进行生动展示。

同时，在此期间，vivo还在重庆举办了iQOO Pro技术沟通会，邀请vivo射频高级总监崔献就大家关心的5G天线技术问题进行了相关讨论。

vivo射频高级总监崔献表示，vivo从2016年开始成立5G研发中心，到2017年逐步开展了5G方面的工作。在接受采访时，崔献向媒体表示，从5G手机标准侧到样机开发，再到现在的商用产品，我们（vivo）肯定是走在商用开发产品的最前列。

来自官方的信息显示，截止目前，vivo累计申请2000多项5G发明专利，向3GPP提交5G提案2500多篇，3GPP影响力位列前十。在3GPP R16（5G空口标准），为了提升5G用户体验，vivo推动了终端省电技术的研究和标准化，并成为该技术特性的主要贡献者。

本次沟通会上，崔献向媒体分享的最多的就是vivo在5G技术上的创新以及努力。比如iQOO Pro配备了5G 6天线技术。通过6条天线，对不同的频段做深度特定优化，iQOO Pro的5G天线性能提高了10%-20%，大幅提升5G信号覆盖能力。并且还应用了天线解耦合技术，解决因天线增多所带来的互相干扰问题。

在接受媒体采访时，崔献表示，我们是兼顾了现在5G终端外观的挑战和5G每支天线具体的辐射的性能，然后做一个平衡。比如说我们要支持N41、N78两个新的5G频段，每个频道要做4×4MIMO的接受，后续就需要8个天线。如果我们按部就班的按照8支天线，去部署已经相对很拥挤的手机内部空间的话，其实很难不影响外观和其他部件的集成。如果仅仅用4支天线又来覆盖N41和N78，四支天线可能勉强可以实现这两个频段的谐振能力，但是效率和整体的辐射性可能就达不到最优的结果。所以我们取了一个折中，也就是5G 6天线设计。

崔献向媒体表示，iQOO Pro实现的5G关键技术中，热设计是有很大优势的。在iQOO Pro 5G里面不但用了均热板技术，还配合了一种导电效率更高的全新界面材料——碳纤维的超导感界面材料，它是专门可以放到5G的Modem和CPU的附近来进一步提升导热效率，因为本身导热系数是传统的硅胶或者冷凝胶的10倍以上。iQOO Pro 5G用这两种散热技术加持，在CPU重载的情况下，能够实时温度更低的性能体现，这是一个很优秀的技术。

在PCB堆叠方面，vivo也做了很多的工作，iQOO Pro采用了3D复试堆叠技术，空间能省出至少20%，这也是iQOO Pro有4500毫安大电池的保证，为5G手机提供了可靠的续航能力。

在智博会上，iQOO Pro的拆机展示▲

关于iQOO Pro 5G相对更厚重的问题，崔献认为，厚度其实对于5G终端来讲是一个很挑战的东西。iQOO目前已经是尽最大努力降低其厚度，同时也在对ICG的封装工艺做了一些PCB堆叠的尝试，来进一步缩小厚度，后期，也会对vivo 5G终端的外观进一步的做美学方面的升级。

在谈到iQOO Pro作为vivo 5G商用手机的首发问题是，崔献表示，iQOO Pro作为性能旗舰的代表，肯定是需要Match 5G性能的挑战。5G商用6月6号包括广电等四家运营商拿到了，提高来我们在终端竞争的第一轮肯定是不能缺位的，而且vivo对5G在国内的前景也是比较看好的，所以先把iQOO Pro先发出来，在采访最后，崔献还向媒体表示，后面可以期待我们后续的5G产品发布会，比如说下个月会有一些惊喜。