《无主之地3》PC配置需求公布：GTX 1060 可畅玩

IT之家8月28日消息 今天，《无主之地3》公布了PC配置需求，1080p下英伟达老卡GTX 680 2GB即可带动，2K画质下则需要GTX 1060或者是AMD 的RX 590。

在1080p解析度下游玩的最低硬体需求

操作系统 – Windows 7/8/10（并安装最新Service Pack）

处理器 – AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

内存 – 6GB RAM

显示卡 – AMD Radeon™ HD 7970 (NVIDIA GeForce GTX 680 2GB)

硬盘空间 – 75 GB

在1440p解析度下游玩的最低硬体需求

操作系统 – Windows 7/8/10（并安装最新Service Pack）

处理器 – AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

内存 – 16GB RAM

显示卡 – AMD Radeon™ RX 590 (NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB)

硬盘空间 – 75GB

不久前，Gearbox宣布《无主之地3》已经进厂压盘，2019年9月13日《无主之地 3》将在PS4，Xbox One和Windows PC平台上的Epic游戏商城首发。