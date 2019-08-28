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《无主之地3》PC配置需求公布：GTX 1060 可畅玩

2019-8-28 10:04:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家8月28日消息 今天，《无主之地3》公布了PC配置需求，1080p下英伟达老卡GTX 680 2GB即可带动，2K画质下则需要GTX 1060或者是AMD 的RX 590。

在1080p解析度下游玩的最低硬体需求

  • 操作系统 – Windows 7/8/10（并安装最新Service Pack）

  • 处理器 – AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

  • 内存 – 6GB RAM

  • 显示卡 – AMD Radeon™ HD 7970 (NVIDIA GeForce GTX 680 2GB)

  • 硬盘空间 – 75 GB

在1440p解析度下游玩的最低硬体需求

  • 操作系统 – Windows 7/8/10（并安装最新Service Pack）

  • 处理器 – AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

  • 内存 – 16GB RAM

  • 显示卡 – AMD Radeon™ RX 590 (NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB)

  • 硬盘空间 – 75GB

不久前，Gearbox宣布《无主之地3》已经进厂压盘，2019年9月13日《无主之地 3》将在PS4，Xbox One和Windows PC平台上的Epic游戏商城首发。

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关键词：无主之地3无主之地

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