OPPO Reno2 视频超级防抖：激情滑雪，视频也可稳中带皮

IT之家8月28日消息 昨天，OPPO用一段坐过山车的视频展示了OPPO Reno2 采用的视频超级防抖功能，今天OPPO又发布了一段高速滑雪的视频，OPPO Reno2 依然禁受住了考验，官方称第50秒既保持了清晰，又稳中带皮，一起来看一下吧。

从视频中可以看出，开启视频超级防抖功能的OPPO Reno2保持了出色的稳定性，画面流畅稳定，而作为对比项的“其他手机”则出现了严重的抖动，会让观看者产生眩晕感。

不久前，OPPO宣布OPPO Reno2将于9月10日上午10点在上海发布，该手机也已经开启预约，目前信息显示，预计9月14日之后有货。

配置方面，OPPO Reno 2将搭载高通骁龙730G处理器，配备支持超暗模式（Ultra Dark）和焦外成像模式（Bokeh Mode）的专用NPU。内置4000mAh电池，支持8GB内存和256GB机身存储，配备USB Type-C接口，将支持20W VOOC 3.0闪充。

屏幕方面，OPPO Reno 2采用6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，宽高比为20:9，搭载第三代屏下光学指纹传感器。摄像上，OPPO Reno 2后置四摄，一枚4800万像素主传感器+一枚支持2倍光学变焦的1300万像素的长焦传感器+一枚800万像素广角传感器以及一枚200万像素的景深传感器。

最后，OPPO Reno2将于9月10日上午10点在上海正式亮相，OPPO的无线降噪耳机也将一同亮相。