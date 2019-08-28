realme Q系列，9月5日正式发布

IT之家8月28日消息 据热心网友投稿，realme手机官方宣布，realme Q系列将于9月5日正式发布。

realme官方称，realme手机全面四摄时代正式开启！全新系列realmeQ，9月5日见！这一次，不说废话，只聊干货，真敢说手机发布会，Q你来看！从信息了解到realme的Q系列就是之前在印度发布的四摄手机系列，包括realme 5和realme 5 Pro；此外还有一款尚未发布的realme XT。

realme 5搭载高通骁龙665处理器，配备5000mAh电池。摄像方面，realme 5前置1300万摄像头，后置1200万四摄组合，包括1200万主摄、800万超广角、200万微距以及200万景深镜头。

realme 5 Pro搭载高通骁龙712处理器，配备4035mAh电池。摄像方面，realme 5前置1600万像素摄像头，后置4800万四摄组合，包括索尼IMX586主摄、800万超广角、200万微距以及200万景深镜头。

realme XT搭载骁龙712 AIE处理器；摄像方面，realme的6400万像素四摄手机为三星6400万像素的ISOCELL Bright GW1传感器，超广角摄像头（119度，800万像素），200万微距以及200万景深镜头。

当然，国行版本可能会有不同；确切信息还要等官方在下个月的realme Q系列发布会上公布。