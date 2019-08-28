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支付宝账户安全险宣布全面免费！0元最高保500万

2019-8-28 10:41:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月28日消息 支付宝宣布账户安全保障体系全面升级：每位用户均可一键免费领取账户安全险，最高可保500万，这也是全球首个针对亿级用户免费的账户安全保险。

推动这一创举的支付宝安全实验室，也在北京举行的2019年网络安全生态峰会上首次亮相，并发布其“3要3不要”的技术价值观。

为让账户更安全，除了不断优化安全系统，支付宝也和保险公司合作，推出支付宝账户安全险。现在账户升级后，每位用户都可以免费领取保险：此前未投保的可获得100万保额，已付费投保的则可提额至500万，上支付宝搜“账户安全险”完成升级，即可领到保单。如果账户被盗，不管是手机丢失、还是密码泄露，都能全额赔付。原本由用户支付的保费将由支付宝承担。

对此，支付宝安全事业部总裁芮雄文表示：“没有谁能承诺100%的安全，但我们希望给用户100%的保障。账户安全险应该成为账户的标配，让用户既能享受便捷，也无后顾之忧。”

支付宝7大安全实验室亮相

支付宝安全的“靠山”——7大安全实验室也在峰会上首次亮相。这个团队多次获得行业大赛冠军，还因屡屡作为白帽子获得国际、国内同行的致谢。

支付宝安全实验室还公布了“3要3不要”的技术价值观：要让用户安心，不要制造恐慌；要解决实际问题，不要刻意炫技；要维护公众利益，不要有门户之见。芮雄文表示，“真正保护网络安全的，不是一行行代码，而是代码背后一个个正直的人”。

此外，峰会上支付宝牵头的商业生态安全联盟（BESA）升级了ARiskGO，并发布了链上AI智能风险联防技术方案，将风控与区块链结合，让合作伙伴的平均坏账率下降40%，交易成功率提升30%。峰会也首度揭秘了安全AI作为阿里巴巴商业操作系统的风控大脑，如何在知识产权保护、新零售、安全能力云上服务等领域进行应用。

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关键词：支付宝

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