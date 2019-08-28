工信部：鼓励企业提升甲醇汽车制造能力

IT之家8月28日消息 根据工信部官网的消息，工信部答复十三届全国人大二次会议第3775号建议称，研究把甲醇汽车纳入《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理，支持甲醇汽车发展。

根据工信部的消息，刘汉如等8名代表提出了在重型柴油车推广应用甲醇的建议，工信部答复称：

发展甲醇汽车符合我国国情，不仅有利于充分发挥我国煤炭资源优势、促进传统工业转型升级，而且有利于实现我国能源多元化、改善能源结构、保障能源安全，尤其是将甲醇应用于重型车辆上替代柴油，能大幅减少车辆尾气排放中的有害气体，对于改善环境质量具有重要意义。

工信部还指出，目前，甲醇汽车已进入市场化应用阶段，鼓励在有条件地区的市政车辆、专线物流运输等领域使用甲醇商用车。工信部还将积极支持重型甲醇汽车发展，配合有关部门落实《指导意见》，对纳入《道路机动车辆生产企业及产品公告》并符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258）等国家机动车安全技术标准的甲醇车辆，依法办理机动车登记，实施运营管理常态化和规范化。研究把甲醇汽车纳入《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理，支持甲醇汽车发展。鼓励企业提升甲醇汽车制造能力，重点推广应用甲醇/柴油二元燃烧技术，开发甲醇商用车等多种车型产品，以满足市场需求。