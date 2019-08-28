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减持小米股票引发风波，林斌删除此前回应微博

2019-8-28 12:25:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月28日消息 根据港交所披露的信息，林斌于小米发布二季度财报后连续三日卖出股票，林斌此次共计出售股份4130.34万股，套现约3.7亿港元，占其所持股份比例为1.48%，其持股比例从11.67%减少至11.47%。

▲被删的微博

林斌的此次减持引起投资者质疑，有人认为，林斌对小米未来的发展失去信心，高位套现。

对此，为了稳定投资者情绪，8月27日，雷军签署并发布公告称，执行董事、总裁林斌自愿承诺自己及其控制的实体在365天内不会出售公司股份。同日，林斌个人也在微博上晒出关于本次承诺的函件和公告。他表示，小米依然是我事业的全部。我爱小米，我对小米的未来充满信心，我相信小米模式一定能成功。

不过有网友发现，林斌的上述微博内容疑似已经被删除，林斌26日和27日的微博内容都是给红米手机做广告的内容。

值得一提的是，1月9日，小米发布公告称，雷军和控股股东承诺一年内不减持小米股票，CFO周受资亦做出同样的承诺。但包括总裁林斌在内的其他高管当时并没有作出不减持承诺。

为了提振市场信心，6月3日以来，小米已经连续进行了19次股票回购，耗资达10亿港元。回购的效果也很明显，从6月初到7月初这段时间，小米股价一直处于上升态势，不过之后又开始下跌。

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关键词：林斌小米

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